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美擴大打壓中國科技業 矛頭直指大疆無人機

2019-05-21 11:41經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國政府打壓中國科技產業之際，也擴大監管範圍。據金融時報報導，美國國土安全部（DHS）對資料外洩風險提出警告，矛頭指向大疆（DJI）等中國無人機製造商。

報導指出，國土安全部的備忘錄向美國企業發出警告，稱使用「在外國當局影響或控制下營運」的企業所製造或銷售的無人機，可能造成危害，因為這些裝置的攝影機和感測器「能夠收集並傳輸有關資料」。

美國總統川普上周簽署行政命令，禁止美國企業與華為往來。商務部則以不利於美國國家安全或外交政策利益為由，把華為列入黑名單，禁止華為購買在美國生產的產品。

DHS轄下的網路安全及基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）警告，美國買家購買中國製造的「無人飛行載具」時，應採取額外措施確保資料安全，因為中國製造商的無人機系統技術裡，可能含有足以竊取資料的元件。

美國國土安全部的警告公布後，大疆回應表示該公司技術的安全性已在全球得到反覆驗證，也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。大疆的產品所生產、儲存和傳輸的數據完全由用戶掌握，也將持續與全球客戶及政府管理部門合作，確保滿足不同地區不同行業的技術規範及資安需求。

美國當局發出資安警告，矛頭對準大疆等中國無人機製造商。 路透
美國當局發出資安警告，矛頭對準大疆等中國無人機製造商。 路透
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