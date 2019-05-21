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一場梅雨掃全台炸亂陸空交通 鋒面今遠離雨趨緩

華為被斷糧殺傷力不容小覷 台積電ADR大跌近4%

2019-05-21 07:06經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周一除中華電外都下跌，跟進美股科技股頹勢。台積電大跌近4%，較台北交易股票溢價縮小為2.12%，由此來看台股今天開盤並不樂觀。

美股周一走低，主因川普政府打壓華為，重創科技股，市場對美中貿易緊張局勢加劇的疑慮升高。

道瓊工業指數下跌84.1點或0.33%，報25,679.9點；標普500指數下跌19.3點或0.67%，報2,840.23點；那斯達克指數收跌113.91點或1.46%，報7,702.38點。

費城半導體指數重挫4%，跌至兩個多月來的低點；該指數的成分股包括華為供應商高通、博通和美光。

台灣加權股價指數昨天漲14.30點收10,398.41點，台積電跌1.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 63.18 -1.47 64.50 -2.04

友達 AUO 9.27 -2.96 9.55 -2.90

中華電 CHT 112.00 +0.51 111.50 0.45

台積電 TSM 243.05 -3.95 238.00 2.12

聯電 UMC 12.38 -2.96 12.75 -2.86

資料來源：彭博

台股台積電美股

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