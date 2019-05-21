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墮胎「聯邦合法」 美多州禁令可能遭封殺

2019-05-21 02:51世界日報 編譯孫梁／綜合19日電

喬治亞州支持墮胎的婦女16日在亞特蘭大州議會的會議廳示威，以抗議州議會通過對墮胎...
喬治亞州支持墮胎的婦女16日在亞特蘭大州議會的會議廳示威，以抗議州議會通過對墮胎設限的「心跳法案」。(美聯社)
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密蘇里州的墮胎維權組織17日舉行集會，抗議州議會通過的嚴苛墮胎禁令。密州的墮胎法...
密蘇里州的墮胎維權組織17日舉行集會，抗議州議會通過的嚴苛墮胎禁令。密州的墮胎法為全國最嚴，除孕婦性命受到威脅外，包括強暴和亂倫在內的懷孕均不准墮胎，做墮胎手術的醫師將面臨15年監禁，但接受墮胎的孕婦不會被追究。(美聯社)
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美國許多州最近陸續通過禁止墮胎的法案，儘管禁令嚴格，部分州甚至規定幾乎所有墮胎為重罪，但其實對想要墮胎的婦女並沒有實質影響，因為墮胎目前在全國仍屬合法。

肯塔基、密西西比、俄亥俄和喬治亞四州禁止可察覺心跳的胎兒墮胎，但懷孕六周就可出現心跳，而許多婦女六周尚不知道她們懷孕。

阿拉巴馬州規定，胎兒有心跳而墮胎為重罪，密蘇里州是禁止懷孕八周墮胎，路易斯安納等州也規定了嚴格限制。

上述許多州的墮胎禁令已開始生效，但在司法挑戰面前幾乎都將被封殺。

最高法院1973年對「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)一案已做出歷史性裁決，認為婦女有權選擇墮胎。禁止墮胎法案的支持者承認法案最終會被封殺，但他們就是要發起挑戰，以便促使高院重新考慮1973年的裁決，因為高院目前保守派占優的構成對他們有利。

墮胎診所表示，許多州禁止墮胎後，他們接到大量詢問，不知是否還能墮胎。禁止墮胎的法案通過後，六個州都僅剩下一家墮胎診所，其他州也只有兩到三家，導致婦女墮胎的難度大增。

支持墮胎的組織提出司法挑戰，以阻止墮胎禁令在法院待審期間生效。在美國公民自由聯盟(ACLU)提控後，肯塔基州的法案被法院封殺。ACLU等組織還挑戰俄亥俄州的墮胎法案，期盼法院7月裁決時封殺。密西西比州的墮胎法案7月生效，但也面臨司法挑戰。

阿拉巴馬州的法案將在六個月內生效，喬治亞州是明年1月1日生效，但ACLU準備對兩州的法案都提出指控。

阿拉巴馬州的墮胎法最嚴，規定幾乎所有墮胎均為重罪，包括強暴和亂倫懷孕在內，只有孕婦的性命受到威脅才可墮胎。

懷孕孕婦手術醫師美國公民

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