畢業典禮演講 庫克談氣候變遷「我們這代已失敗」

2019-05-20 17:25 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



蘋果執行長庫克（Tim Cook） 圖／取自tu-lane.edu 分享 facebook

蘋果執行長庫克（Tim Cook）18日在紐奧良對杜蘭大學（Tulane University）的畢業典禮上演講時表示，「我們這一代辜負了你們這一代」，呼籲學生創新、勇於嘗試，特別在氣候變遷問題上。

58歲的庫克在賓士超級巨蛋（Mercedes-Benz Superdome）告訴杜蘭大學2019年畢業生，「我們（嬰兒潮世代）花太多時間辯論，浪費太多力氣互鬥，用在求進步的力量太小。」

庫克要找出嬰兒潮世代「失敗」的例子，不用遠看，近看紐奧良，2005年卡催納颶風摧毀的都市，就知道了。

「今天，就在這裡，好幾千人在百年一度大災難後，死命尋找庇護，而這種天災似乎越來越頻繁。我們不談氣候變遷，我不認我們還能談什麼為作為同一國人，誰欠誰較多或較少。」庫克並指出，「解決氣候變遷問題不該是政治辯論的問題。」

庫克說：「這問題不會因為哪一方贏得或輸掉選舉而更容易解決。這是誰贏得生命的大樂透，因而奢華得起不鳥這問題，同時誰又一無所有的問題。」

庫克呼籲20199年畢業生多設法幫助他人，從幫助最需要幫助的人開始。他希望年輕世代發揮真正、真誠的同理心，幫助亟須支柱的人，「這才是我們互欠之所在。」

此外，他呼籲學生超越華府的「分裂政治」、「腐化政治」，抗拒根深蒂固的老舊想法，不惜「盲目採納新觀點」，因為老派政客想污染年輕人「你唯有鏟平對手，才能變強。」

庫克指向「演算法控制」的新媒體，讓大家躲在同溫層互相取暖，拒絕接受「其他任何事務」，「抗拒它。人生不該如此。打開你的雙眼，以革命般的行動，從嶄新的角度看事情。」