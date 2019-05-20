不老騎士環世界 尋找「心大陸」

2019-05-20 13:54 世界日報 記者 世界日報 記者 高梓原 ／洛杉磯報導



以古稀之齡馬不停蹄單騎環遊世界，騎行十年、足跡遍五大洲。來自台灣的「不老騎士」陳敏先，為圓世界環騎的夢想，從2008年至今，已完成12次台灣環島騎行、八次五大洲單車環騎，累積時間超過736天，路程近42萬公里。2019年他為騎行十年獻賀禮，又展開美、加、日三國環騎新挑戰。

台灣的「不老騎士」陳敏先。 記者高梓原／攝影 分享 facebook

目前抵達洛杉磯的陳敏先表示，一路騎來經歷無數奇遇，也讓他尋找到人生真諦，十年磨一劍，希望用單車找尋「心大陸」。

不老「瘋子」騎士，環騎世界尋找「心大陸」。 記者高梓原／攝影 分享 facebook

祖籍福建寧德的陳敏先，1950年出生於屏東縣九如鄉，青少年時期的一個大愛夢想，發酵40年後終付諸行動。陳敏先說，初中時期家裡七口人生活窘迫，周日都會到家門口的天主教堂，領麵粉袋和救濟品，那時談不上虔誠，但卻也心懷感激。初三時有一個進入教會服事的機會，但因為是家中長子要承擔家務，又要靠學習改變命運，因此擦肩而過。從中興大學外文系畢業後工作，大部分時間擔任國中當老師，1995年任台中縣立清海國中訓導主任時，榮獲當年的台灣特殊優良教師「師鐸獎」。

53歲退休的陳敏先，在2007年迎來了人生轉折。「當年被查出罹患大腸癌，幸早期手術治癒，那時在病榻上覺得，年輕時要服事教會、幫助他人的心願是該履行的時候了」。

陳敏先回憶，那一年家喻戶曉的電影「練習曲」熱播，環島騎行成為流行，大女兒也在當年結婚計劃環島遊，所以在身體恢復後，2008年8月騎上以前幾乎沒怎麼碰過的單車，一邊騎一邊學，用九天時間騎行980公里完成首度環島。

從57歲騎上單車，陳敏先再也沒有停下，一路騎一路傳遞愛心，為天主教博愛基金會「兒童關懷站」募款，為反對國光石化建廠、為宣傳節能減排等，從2008年到今年3月22日，他共完成12次單車環島，累積騎行211天，里程1萬5927公里。然而從2012年3月開始，陳敏先的環騎世界夢也走出第一步，2012、2016兩度中國行，2012年單車遊歷歐洲七國，2015年南非、史瓦濟蘭之旅，以及2017年、2018年的亞洲、大洋洲環騎，陳敏先用行動將愛心從寶島帶向國際。

陳敏先說，很多圈內人說他是「瘋子」，60多歲的人開始騎車環遊世界，但卻覺得自己是在路途中，才真正感悟到很多哲理，領會許多人生真諦。一路騎下來，見識了世界各地風土人情，過程中也經歷了戈壁、荒野獨行的危機時刻，但感受最深的是世界地球村大家庭中每一個人，不分種族、不分語言最質樸和純真的愛。

2012年在義大利環騎時，無償借宿給他的火車司機；在以色列摔車時幫忙修車的猶太青年；2016年在中國爆胎時，給他換車胎的卡車司機小夥；以及2017年自己在特蕾莎修女仁愛之家義工期間，遇到臨終關照義工們。他們都把愛分享給別人，即便素昧平生，即便語言不通，但愛都是那麼質樸和純粹。

今年5月1日，陳敏先再度從台灣出發，經由美西的舊金山、洛杉磯，到美南休士頓、美東的華盛頓、紐約，再至加拿大的多倫多、溫哥華，第三站將赴日本途徑東京、京都。計畫用146天騎行8000公里。這一次騎行自己賦予的主題是尋找「心大陸」。他說，台灣雖然很小，但是希望通過單車旅遊和世界各地廣交朋友，一起讓生活和世界變得更美好。