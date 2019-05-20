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畢業生12.5億學貸 富翁霸氣全包了

2019-05-20 14:00聯合晚報 編譯馬永慶／綜合報導

慈善家史密斯19日在摩豪斯學院畢業典禮發表演說，宣布為應屆畢業生清還學生貸款。 ...
慈善家史密斯19日在摩豪斯學院畢業典禮發表演說，宣布為應屆畢業生清還學生貸款。 美聯社
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美國投資科技行業的億萬富翁兼慈善家的史密斯（Robert F. Smith）表示，他將為摩豪斯學院（Morehouse College）的應屆畢業生清還學生貸款，數額估計達4000萬美元（約台幣12.5億元）。

美聯社報導，該學院是亞特蘭大全男生的歷史性非洲裔學府，史密斯是今年畢業典禮的演講人，他19日上午向近400名畢業生致辭時宣布此事。

史密斯是Vista Equity Partners的創辦人兼執行長，它是一家司投資於軟件，數據和科技行業的私人股本公司。

史密斯對畢業生說：「我代表我在這個國家生活了八代的家族，在你們的巴士上添加一些燃料。2019年班是我的班級，我的家族即將撥款清還他們的學貸。」

這項宣布使教職員和學生同感驚訝，爆發了一陣歡呼聲。摩豪斯學院說，這是該校的最大單一捐款

史密斯在畢業典禮上獲頒榮譽博士學位，他曾經宣布向該學校捐贈150萬美元。他說，他期望受助人可以「薪火相傳」，並說，他希望「每個班級都有同樣的機會捐款」。

在畢業前幾周，主修金融系的22歲學生米契歐使用試算表計算出需要25年才可還清20萬美元學貸（每月使用一半工資還債）。

在史密斯宣布的一瞬間，這個數字消失了，米契歐坐在人群中哭泣。他在畢業典禮後受訪時說：「我可以刪除那試算表，我不需要節衣縮食來還債。我大為震驚，大家都哭了，在那一刻，重擔已卸下。」

摩豪斯學院院長湯馬士說，這筆捐款對學生的未來產生深遠影響，「例如，許多學生有興趣教學，但巨額學貸使他們難以做到。從某方面來說，這筆捐款為這些年輕人解除困境，為他們的選擇提供出路。」

捐款學貸畢業典禮

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