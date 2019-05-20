歐洲歌唱大賽登台 瑪丹娜籲以巴和平

2019-05-20 13:12 世界日報 編譯中心／綜合19日電



歐洲歌唱大賽瑪丹娜惹議。 法新社 分享 facebook

第64屆歐洲歌唱大賽總決賽19日在以色列特拉維夫登場，荷蘭歌手抱回大賽冠軍。親巴勒斯坦團體發起示威，號召杯葛，讓這場音樂饗宴蒙上政治陰影，所幸並未爆發嚴重衝突。美國流行樂天后瑪丹娜獻聲以色列主辦的歐洲歌唱大賽，兩名身穿綴有以色列和巴勒斯坦旗幟服裝的舞者現身舞台，顯然意在呼籲以巴團結，引起爭議。

瑪丹娜（Madonna）身披黑斗篷、戴黑眼罩，在第64屆歐洲歌唱大賽中演出1989年轟動全球的暢銷單曲Like A Prayer，並與饒舌歌手奎韋斯（Quavo）一同演出全新單曲Future。

瑪丹娜與奎韋斯的演出進入尾聲時，一男一女舞者分別身穿背部綴有以色列和巴勒斯坦旗幟的服裝現身。他們從背後挽著對方手臂，朝向舞台後方走去。值以、巴持續衝突之際，外界認為此舉意在表達政治訴求。

瑪丹娜與奎韋斯演出時，還可看到站在兩人身旁的舞者仰頭往後墜落舞台。這場演出最後更在瑪丹娜和奎韋斯手牽著手後仰墜落舞台中結束，舞台後方同時出現「覺醒」（wake up）字幕。

半島電視台（Al Jazeera）報導，與以色列國營電視台KAN共同主辦歐洲歌唱大賽的歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）隨即發布聲明表示，相關演出內容未獲歐洲廣播聯盟和KAN批准，「歐洲歌唱大賽屬非政治活動，主辦單位事前已向瑪丹娜告知這一點」。

60歲的瑪丹娜獻聲以色列，之前就曾引發反以色列的「抵制、撤資、制裁運動」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）抗議。

演出後，有人為瑪丹娜運用自身影響力去凸顯以巴議題而喝采。

娜姐不是本屆歐洲歌唱大賽中唯一爭議。比賽票選期間，冰島參賽團體Hatari高舉有巴勒斯坦旗幟的圍巾，引來觀眾報以噓聲。歐洲廣播聯盟回應，政治性的展示「直接牴觸比賽規則」。

荷蘭歌手抱走冠軍

25歲的荷蘭歌手勞倫斯（Duncan Laurence）在總決賽以「電子遊樂場」（Arcade）一曲擊敗另外25名競爭者，勇奪冠軍。義大利、俄羅斯參賽者分居本屆賽事第2、3名。

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勞倫斯2016年以雙性戀者身分出櫃後，便一直運用自身高人氣，呼籲人們相互包容和理解。本名鄧肯．狄摩爾（Duncan de Moor）的勞倫斯以浪漫情歌「電子遊樂場」挑戰總決賽，口中唱著「愛你是一場失敗的遊戲」等歌詞。