典型「極限施壓」 美國會對伊朗開戰嗎？

2019-05-20 13:32 世界日報 記者 世界日報 記者 郭崇倫 ／報導



美總統川普。歐新社 分享 facebook

美國對伊朗的策略是典型的「極限施壓」，過去每天伊朗可以出口250萬桶，現在不讓伊朗賣出一滴原油，還派出了林肯號航母戰鬥群直奔波斯灣，調集B-52轟炸機特遣隊，以及在盟邦機動部署愛國者飛彈系統，加起來共12萬部隊，說是要因應伊朗的威脅，但外界擔心是要與伊朗開戰。

樂觀的人認為打不起來，因為美國備多力分，川普面臨多重外交危機：北韓核武談判、美中貿易衝突，連勢力範圍內的委內瑞拉都無法解決，怎麼還有多餘兵力？更何況美國才拔出伊拉克戰爭的泥沼，怎會蠢到再陷另一場戰事？

但戰爭常不是計畫中的，衝突常因意外發生。近日在阿聯靠近荷姆茲海峽的港口，有四艘油輪遭到不明攻擊，外界猜測是伊朗封鎖海峽的前兆；沙烏地的兩處輸油加壓站遭到葉門青年黨無人機的攻擊，則是警告任何想要繞開海峽的運輸管道，將無可倖免。

荷姆茲海峽內安全航道只有幾公里寬，適合布雷以及地對艦飛彈攻擊，革命衛隊還有打就跑的小型砲艇，如果讓伊朗占了先機，將來重開海峽的代價就高得多。美國啟動應變計畫，就是要以優勢軍力先占領海峽要衝，將伊朗控制海峽的能力「打消掉」。

過去荷姆茲海峽曾短暫被封鎖，但是伊朗投鼠忌器，因75%的進口與大部分出口的石油，都要經過海峽，如今「既然你不讓我賣油，大家就玉石俱焚」。

波斯灣石油出口90%以上均經過荷姆茲海峽，全球近40%石油要經過這裡。

雙方劍拔弩張的遠因，是一年前川普政府單方退出六國與伊朗的核協議，這並不是因為伊朗違反協議，而是川普要逼伊朗上談判桌，約束其在敘利亞、葉門與黎巴嫩的介入，以及停止對以色列有威脅的飛彈計畫，私下也希望通過制裁影響伊朗經濟，造成伊朗動盪，進而出現政權更迭。

現在看來只怕適得其反。伊朗沒有任何領導人會在美國壓力下低頭，反而會煽起民族主義，鞏固國內權威，伊朗現在全國都是強硬保守派，連原來是溫和派的魯哈尼總統都轉向；如今伊朗宣布開始生產濃縮鈾與重水，60天後也不要繼續受協議約束了。

這可能是美國真正的目的：明知道伊朗不會妥協，藉此逼伊朗離開協議，核協議作廢後，其他國家不得不同仇敵愾，站在美國這邊，為武力拿掉伊朗核設施做準備。

2014年以色列曾經計畫秘密轟炸伊朗核設施，但歐巴馬政府迫使以國收手，現在川普政府唯以色列之命是從，有可能會協助、甚至聯合以色列實施外科手術轟炸，阻卻伊朗核能力。如果真的發生，伊朗核武勢必轉入地下，中東恐怕將永無寧日了。