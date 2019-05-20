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地板含水銀蒸汽 美紐約長島2校關體育館

2019-05-20 13:20世界日報 記者金春香／紐約報導

自上月紐約長島一個學區內的體育館裡發現水銀蒸汽，因怕對學生的健康產生影響學校將體育館關閉後，日前又有兩個學區的學校體育館發現同樣問題，體育館也被關閉；民選官員呼籲在全州學校內徹查類似問題，並計畫在州議會提出水銀蒸汽的安全標準相關法案。

上月長島Miller Place學區因發現體育館內有水銀蒸汽而關閉了該館，日前Amityville學區的Park Avenue Memorial小學和Merrick學區內的Norman J. Levy Lakeside學校也出現同樣問題。

水銀蒸汽無色無味，從1960年代到1990年代主要出現在聚亞安酯以及橡膠合成的地板內，以保證橡膠的靈活度，但具有較嚴重的毒素；健康專家表示，水銀蒸汽會在身體內積攢，最終影響大腦正常運轉，引發焦慮、記憶喪失、顫抖、血壓變換、暈眩、噁心等症狀，尤其是兒童受其影響更嚴重，水銀濃度在高溫天氣下及風扇系統不運作的地方也會增高。

Amityville學區內的家長收到學校信件，信中表示，學校在體育館發現水銀蒸汽後就將其關閉，並移除了合成地板，但發現地板下的混凝土板也吸收了蒸汽；Merrick學區還在校內用來進行體育課、午餐和其他活動的多功能教室發現水銀蒸汽。

目前民代呼籲在全州進行徹查，州參議員Todd Kaminsky表示，如果沒有州內統一標準，會很難保證學校按照規定遵守，因此他將於本周在州議會提案，要求紐約州制定水銀蒸汽含量違規指標為每立方米不得超過0.75微克，以更好地進行安全監管；此外他還提案禁止學校安裝具有水銀的地板。

體育紐約高溫

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