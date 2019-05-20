美華埠「亞太裔傳統節」 彰顯團結

2019-05-20 13:05 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ╱紐約報導



亞太裔聯盟(Coalition of Asian Pacific Americans)、華埠共同發展機構和華埠商改區，19日在曼哈頓華埠共同舉辦第40屆「亞太裔傳統節日」，為日裔健康、教育鬥士博茲(Suki Terada Ports)、韓裔人權倡導者崔愛榮(Aiyoung Choi)、以及由女性領導、幫助尼泊爾移民和難民的組織「Adhikaar」頒獎；亞太裔齊聚一堂，彰顯團結，共慶傳統月。

博茲的父母當年受到美國對日不公政策的影響，促使博茲一生勇敢對抗、解決少數族裔和女性面臨的各種問題；從上世紀80年代起，她就成立組織為亞裔愛滋病患者提供資源服務，也在紐約公校種族隔離問題上不斷發聲，推動公校融合。

博茲表示，剛剛過去的周五，她看到眾多亞裔來到日裔警官Naoki Yaguchi的判決現場，一起見證法官宣布其不當行為及妨礙政府工作的罪名不成立，以及她此次獲獎、與韓裔崔愛榮共同接受頒獎，都證明亞太裔社區內各族裔間越來越團結；大家可以不計較歷史上的糾紛，攜手並進，對壯大亞太裔在美國的影響力更具積極意義。

在多個人權組織做出非凡成績的崔愛榮也表示，她雖然出生在北韓，但在上海、台灣、日本居住過多年，來美國後與古巴裔丈夫育有兩個兒子，都娶了華裔老婆；她不被某一族裔所定性，是驕傲的亞裔人。

州參議員劉醇逸、州眾議員牛毓琳、市議員陳倩雯、以及州長葛謨(Andrew Cuomo)、州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)、市長白思豪(Bill de Blasio)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)的代表都出席活動，表彰亞太裔聯盟。

陳倩雯表示，華埠永遠歡迎亞太裔相關的豐富活動，希望通過這些活動，讓年輕一代銘記華裔祖先為美國做出的貢獻；牛毓琳說，目前亞裔社區的重要任務是保證所有人都被計算到2020年人口普查中，而這需要州府至少4000萬元的投入，她鼓勵民眾致信民選官員，強調該預算的重要性，保障聯邦人口普查的宣傳與推動。