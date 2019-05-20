科系決定學貸還款速度！英語系最久、這系最吃香...美大學用這招對抗新鮮人負債危機

2019-05-20 12:05 商業周刊 邱碧玲／商業周刊



據統計，全美畢業生每人負債近3萬7千美元（約合新台幣115萬元）。圖／Ingimage 分享 facebook

5月中起，歐、美大四生陸續踏出校門，但「百萬畢業生」光環恐怕太沉重：據統計，全美畢業生每人負債近3萬7千美元（約合新台幣115萬元）。幾家美國大學校方因此開發出仿效創投的模式，試圖解決學貸危機。

他們套用孵育初創企業的「風險投資」法：像金主一樣花錢買好點子，並與學生共同分擔投資風險。這種「買未來」做法一方面可望提高招生、畢業率，另一方面則像是研發產品，如果商業化潛力變現，未來回報可期。

這是所謂的收入分成協議（Income Share Agreements，ISA）：學生與校方達成共識，利用一筆資金投資未來的職業，回頭償付學費。

網路媒體石英（Quartz）簡單試算，學生通過ISA審核，獲准借款1萬美元，並承諾畢業後5年內返還收入的5％。倘若他順利就業，平均年薪4萬美元，校方即可回收當初放貸的金額；但要是收入減少至3萬美元，回報就可能少於7500美元。

事實上，根據目前少數幾家實行ISA的案例來看，收入分成的比率通常接近1成。也就是說，畢業生每個月領到的薪水得先硬生生扣除10％，其他的才是可支配收入，而且這種生活要過5年。

乍聽之下，1成不算少、5年不算短，可是比起被迫中輟，或是得花10年才還清學貸，法新社（AFP）認為，這套新興方案或可改善許多美國年輕人必須延後，甚至放棄買房計畫，以及其他大筆支出的困境。

以印地安那州普度大學（Purdue University）化工系學生勞羅拉（Paul Laurora）為例，一年學費4萬美元，但政府、父母的金援只夠他念2年。經人提點後他與校方簽訂ISA，預支大約3萬美元，同意提撥比率視薪級而定，最高9.6％。4月底，他獲得華盛頓特區工程技術分析師職缺，5月中順利畢業。

ISA協議寬限他畢業半年內尚不須還款，勞羅拉說，他根據新工作薪資計算而成的結論是，提撥收入的2.57％來償還學費，為期7年多。

普度大學是美國第一家提供ISA的公立院校，2016年至今，校方已支付大約950萬美元，提供759名學生受教育。方案的早期基金吸引了富有的個人，以及非營利性的Strada教育網，以及印第安納州的非營利性貸方、金融知識組織INvestEd等機構投資。隨後跟進的大專院校尚有猶他大學（University of Utah）、克拉克森大學（Clarkson University）等。

特別的是，普度大學會根據主修科系，提出不同的還款方案（參見下圖），例如大眾傳播系學生，畢業後得花112個月、3.9%的分成率（相當於利率）來還款，電腦科學系的畢業生就只要88個月、2.6%分成率就可還清。

普度大學會根據主修科系，提出不同的還款方案。圖／商業周刊提供 分享 facebook

Isa簡易試算表：普度大學依主修科系估算分成比率與還款月數，英語系還錢最久、抽成最高；電腦科系還款期較短、抽成低 (圖表製作者．邱碧玲)

據統計，目前美國學貸金額已經突破1兆5000億元，膨脹速度遠超過其他所有主要經濟部門，連帶影響大學的招生率、畢業率。因此也有專家打臉校方，擺明了是為拉抬雙率才祭出這套伎倆，其實更有可能助長學費、雜費飆升的風險。

不過，財經媒體彭博（Bloomberg）指出，眾所周知，華爾街是靠掠食大學生的天真為生，並不在乎學業或事業失敗。儘管收取高達10％利息的ISA絕非最完美服務，但現在有越來越多金主傾向選擇具有社會意識的標的，這類援助可能創造三贏，或許是他們做過最有意義的決定。

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