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要和平先發財！庫許納開經濟研討會 鼓勵投資巴勒斯坦

2019-05-20 10:16聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普的女婿庫許納帶頭規劃的中東和平藍圖，主張先討論經濟議題。美聯社
美國總統川普的女婿庫許納帶頭規劃的中東和平藍圖，主張先討論經濟議題。美聯社
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美國總統川普的政府19日下午宣布中東和平計畫首部曲，將邀請中東和歐洲國家的財長和企業領袖，6月下旬到波斯灣西岸國家巴林舉行「經濟研討會」，鼓勵外界投資約旦河西岸、加薩走廊以及鄰近國家，以巴政治問題暫時擱一邊。

官員表示，這場預定6月25和26日與巴林聯合主辦的研討會，是川普政府為該地區規劃的和平藍圖的第一步，藍圖保密已兩年。謀求和平的努力由庫許納和白宮中東特使葛林布拉特（Jason Greenblatt）帶頭。

庫許納發表聲明表示，「大家讓祖輩的衝突毀了孩子的未來。研討會代表一個目前沒有、但令人興奮且實際可行的前進道路。」

根據資深政府官員，這場研討會將討論四大議題：基礎建設、產業、 授權賦能與投資人才，以及治理改革，「讓這裡變得盡可能適合投資」。據說庫許納參酌波蘭、日本、新加坡和南韓的經濟成功範例。

另一位官員透露，經濟計畫將「結合補助、低利貸款和私人資本」。

研討會將盡量不討論長期以來阻礙達成和平的政治議題，包括巴勒斯坦能否建國、耶路撒冷地位、以色列採取的安全手段，以及難民議題。

庫許納說：「經濟要進步，唯有透過堅實的經濟願景，並視核心政治問題能否獲得解決。我們期待很快能針對如何彌合核心政治議題提出我們的願景。」

消息人士否認籌辦研討會是為了描繪巴勒斯坦領土的繁榮願景，以便在後續政治談判要求更大的讓步。

白宮沒有說明，以色列和巴勒斯坦官員會不會參加研討會。一位高階政府官員說，美國期待會議有廣泛的代表性，也已經邀請了巴勒斯坦的企業領袖。

自從川普2017年說要把美國大使館搬到耶路冷以來，巴勒斯坦官員已杯葛和川普政府之間的聯繫。他們擔心川普政府提供經濟紓困但不承認他們想獨立建國的政治渴望和民族理念。

但以色列電視台13號頻道報導高階外交代表團可望與會。另據美方消息，阿拉伯國家對研討會的接受度良好。

巴勒斯坦川普

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