親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

詐上海經理得手3億 詐欺犯喪命台中茶館

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

影／禍從天降！三腳架貫破車窗穿肺 退警命大沒死

2019-05-19 18:17聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國一名退伍軍人，16日在美國加州高速公路上，被迎面飛來的三腳架刺入胸口並命大倖存下來。警方隨後透過監視錄影畫面逮捕一名男子，在竊取加州運輸部的測量設備後，把三腳架從天橋丟到公路上。

福斯新聞沙加緬度地方新聞台《Fox40》報導，退伍軍人佩吉，是退伍軍人慈善組織「El Dorado Veteran Resources」的接駁車義工，專門負責接送需要協助的退伍軍人；16日佩吉剛從沙加緬度國際機場接完人，正要前往下一個接人地點的途中，一個加州運輸部用來進行道路測量的黃色三腳架從天而降，穿透佩吉車輛的擋風玻璃，前方平常用來架設器材的螺旋尖端，更是整個貫穿乘客的胸口。

佩吉事後事後受訪心有餘悸的表示，他當時完全陷入慌亂，不知道該怎麼辦，反而是胸口被插了一個巨大三腳架的乘客，剛好是陸軍退伍的警察，因此全程保持冷靜，「他衣服的一部分也都跑到肺裡面去了，所以稍後場面很嚇人，」佩吉表示「當時，他還不想要我叫救護車。」

佩吉和受傷乘客隨後都被送往醫院治療，肺部被貫穿的乘客也病情穩定。

警方事後依據附近監視器，逮捕了32歲男子湯普森（Matthew Adam Thompson），指出湯普森在偷了加州運輸部測量團隊車上的三腳架後，步行到高架橋上把三腳架從橋上給丟了下去；警方除了以竊盜罪起訴湯普森，目前也計畫加上企圖謀殺罪名。

美國一名退伍軍人，16日在美國加州高速公路上，被迎面飛來的三腳架刺入胸口並命大倖...
美國一名退伍軍人，16日在美國加州高速公路上，被迎面飛來的三腳架刺入胸口並命大倖存下來。警方隨後透過監視錄影畫面逮捕一名男子，在竊取交通部的設備後，把三腳架從天橋丟到公路上。圖片擷取《Fox40》影片
分享

退伍軍人警察

相關新聞

紐時：川普可能特赦犯下戰爭罪的美軍

2019-05-19 18:33

川普不支持墮胎 但贊成性侵亂倫受害者例外

2019-05-19 17:22

學生債務水平上升 常春藤名校展開「金融掃盲」

2019-05-19 16:38

今年畢業生找工作容易 但沒空慢慢學

2019-05-19 16:38

吸引非裔選票 桑德斯提案 擬50億金援公校

2019-05-19 16:33

潘斯大學畢典上吹捧川普 師生退席抗議

2019-05-19 16:32

川普批白登與中國關係「可恥」要查白登兒子中國生意

2019-05-19 16:28

民主黨路線之爭 白登、桑德斯誰能贏川普？

2019-05-19 16:26

紐時：川普可能特赦戰爭罪犯

2019-05-19 14:47

高難度 加州擬禁止燃油車

2019-05-19 14:17

空軍一號上拍競選影片 川普破壞常規挨罵

2019-05-19 13:51

共和黨議員贊成彈劾川普 他開第一槍

2019-05-19 12:33

川普又犯規！拿空軍一號拍競選短片 不在乎道德規範

2019-05-19 09:42

影／美大學入學考SAT傳重大變革 新增「逆境分數」

2019-05-18 17:57

移民須先通過公民測驗？ 連土生美國人都難過關

2019-05-18 15:36

「從破爛到富豪」移民故事 貝佐斯影片向古巴父親致敬

2019-05-18 15:34

川普對邊牆事事過問又善變 親信暈頭轉向 警告成本難估

2019-05-18 15:32

加州計畫禁止燃油車 仍在雛型階段

2019-05-18 15:17
看更多

熱門文章

超級硬漢！71歲好萊塢巨星遭飛踢 自稱無感以為被群眾推擠

2019-05-19 08:30

川普賣權係金吔！他無法容忍美股因貿易戰跌逾4%

2019-05-18 19:33

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-19 11:00

貿易戰再拖下去 業界：美國黃豆恐永遠失去中國市占

2019-05-18 22:42

爆冷門 澳洲總理宣布勝選

2019-05-18 22:10

貝聿銘當年沒去英國留學改去美國 全是因為「他」

2019-05-18 21:13

陌生人幫拍照發推特 沒手機的愛爾蘭大叔1小時內被認出

2019-05-18 23:25

揭密《捍衛任務3》基努李維 孤獨卻自在人生

2019-05-19 11:28

貿易戰歹戲拖棚 美股有壓

2019-05-18 23:42

日本箱根火山地震不斷噴火警戒達2級 纜車今日停駛

2019-05-19 10:48

意外失利 澳洲勞工黨黨魁承認敗選

2019-05-18 21:56

箱根山有火山活動徵兆 纜車停駛、周邊封路

2019-05-19 09:51

共和黨議員贊成彈劾川普 他開第一槍

2019-05-19 12:33

美擬核發90日許可證 開放華為採購零組件

2019-05-18 23:42

圖坦卡門聖甲蟲寶石如何形成 澳洲研究解開百年之謎

2019-05-19 09:40

鐵票生鏽！澳洲前總理艾伯特 丟掉24年地盤

2019-05-18 18:56

澳洲大選爆冷 執政聯盟逆轉保江山

2019-05-19 00:09

兩利空 特斯拉股價重挫

2019-05-18 23:37

日本狂人專製土豪書包 外型奇特且價值百萬？！

2019-05-19 15:15

歐日汽車關稅延後… 美縮減貿易戰場 專注抗中

2019-05-18 23:53

川普又犯規！拿空軍一號拍競選短片 不在乎道德規範

2019-05-19 09:42

意外選輸的澳洲勞工黨黨魁 「不夠有總理氣質」

2019-05-18 23:25

中國遊客狂挖蠔 百噸棄殼加垃圾讓日本人怒了

2019-05-19 16:14

外媒：美可能對華為部分解禁

2019-05-18 23:56

人造肉夯 食品廠瘋搶大餅

2019-05-18 23:36

#MeToo風起雲湧 美國男怕與女同事獨處

2019-05-18 22:20

日本北海道札幌屢現熊蹤 市政府籲民眾小心

2019-05-18 21:26

澳洲執政聯盟很可能保住政權 但未必單獨過半

2019-05-18 20:13

潘斯大學畢典上吹捧川普 師生退席抗議

2019-05-19 16:32

貿易戰燒到客廳！央視連播多日抗美劇 今再播冰血長津湖

2019-05-19 17:27

華為遭封殺後 任正非首受訪：成長會放緩但有限

2019-05-19 11:34

星期人物／巴西版「國師」美國遙控 推文就能毀人仕途

2019-05-19 00:09

副總理遭秘錄通俄 奧政府瓦解將提前大選

2019-05-19 09:29

巴西副總統訪中國 重啟兩國緊密關係

2019-05-19 08:36

美禁中國華為 日企憂影響範圍擴大

2019-05-19 14:26

民粹政黨大集合！進軍歐洲議會 誓言改寫歷史

2019-05-19 10:58

影／石砸象寶寶遭暴怒母象踩死 網轟活該

2019-05-19 18:17

南韓FDI 跌至六年低點

2019-05-18 23:38

紐時：川普可能特赦戰爭罪犯

2019-05-19 14:47

737 Max模擬器軟體 波音首度坦承有瑕疪

2019-05-19 10:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top