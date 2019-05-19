影／禍從天降！三腳架貫破車窗穿肺 退警命大沒死

2019-05-19 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國一名退伍軍人，16日在美國加州高速公路上，被迎面飛來的三腳架刺入胸口並命大倖存下來。警方隨後透過監視錄影畫面逮捕一名男子，在竊取加州運輸部的測量設備後，把三腳架從天橋丟到公路上。

福斯新聞沙加緬度地方新聞台《Fox40》報導，退伍軍人佩吉，是退伍軍人慈善組織「El Dorado Veteran Resources」的接駁車義工，專門負責接送需要協助的退伍軍人；16日佩吉剛從沙加緬度國際機場接完人，正要前往下一個接人地點的途中，一個加州運輸部用來進行道路測量的黃色三腳架從天而降，穿透佩吉車輛的擋風玻璃，前方平常用來架設器材的螺旋尖端，更是整個貫穿乘客的胸口。

佩吉事後事後受訪心有餘悸的表示，他當時完全陷入慌亂，不知道該怎麼辦，反而是胸口被插了一個巨大三腳架的乘客，剛好是陸軍退伍的警察，因此全程保持冷靜，「他衣服的一部分也都跑到肺裡面去了，所以稍後場面很嚇人，」佩吉表示「當時，他還不想要我叫救護車。」

佩吉和受傷乘客隨後都被送往醫院治療，肺部被貫穿的乘客也病情穩定。