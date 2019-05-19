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學生債務水平上升 常春藤名校展開「金融掃盲」

2019-05-19 16:38世界日報 編譯盧炯燊／綜合18日電

常春藤聯盟的大學在學術上一直處於頂尖地位，然而這些精英大學通常不會專注於個人理財，結果是這些大學的學生變成「金融盲」；然而隨著年輕人的債務水平上升以及對經濟前景擔憂的日益加劇，這些頂尖大學也陸續展開「掃盲」行動。

哈佛大學經濟系上個月首次為本科生(大學部學生)舉辦個人理財系列研討會；普林斯頓大學也舉行首屆「金融掃盲日」(Financial Literacy Day)，大派T恤及提供諮詢服務，吸引200個學生參加。

普林斯頓大學的「金融掃盲日」活動，還邀得財務顧問及校友，舉行預算及善用信用卡講座；包括布朗和康乃爾等其他常春藤大學也積極舉行類似工作坊；賓州大學也提供了入門的理財課程。

哈佛大學經濟系教授金寶爾(John Y. Campbell)指出，對大多數學生來說，現在正處於一個非常緊張的環境，學生債務增加等已成為長期趨勢，使得他們不得不注意將會面對的挑戰。

其實向學生講授金錢財務問題已成為趨勢，常春藤大學只是這個趨勢的一部分。

波士頓學院(Boston College )的金融安全項目(Financial Security Project )指出，過去十年，社區學院、公立學校和州立大學已開始提供個人理財課程以滿足學生的需求。

愈來愈多州體認到在高中階段給學生提供金融知識的重要性；數據顯示，已有19個州要求在學生在高中畢業前，學懂基本的金融知識。

提出這個強制要求的原因，是學生貸款債務已成為全國性的緊急話題；根據聯準會的統計，2017年，典型的學生貸款債務已由2萬元上升至2萬5000元，全國學生債務總額接近1兆5000億元。

此外，哈佛這類精英大學向學生講授個人理財，也反映它們現在招收的學生，有更廣泛的家庭背景；例如儘管哈佛仍有超過46%的學生家庭年收入超過50萬元，但已慢慢增加收取來自最低收入家庭的學生；這類學生由2000年的占總人數的3%，增至2011年的5%；來自低收入家庭的學生，更需要認識及做好個人理財。

哈佛大學債務

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