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今年畢業生找工作容易 但沒空慢慢學

2019-05-19 16:38世界日報 編譯劉煥彥／綜合18日電

美國經濟強勁，今年畢業生找工作較容易。圖為維州自由大學的各族裔畢業生。 路透
美國經濟強勁，今年畢業生找工作較容易。圖為維州自由大學的各族裔畢業生。 路透
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今年將畢業的大學生可說是幸運又何其不幸的社會新鮮人；因為美國就業率接近歷史低點，勞動市場吃緊，意味找工作相對容易；但別想跟十年前的進入社會的學長學姊一樣，還能從基層的簡單工作慢慢做起，如今新人都可能要立刻上場打仗，邊做邊學，沒有師傅或前輩還有時間手把手地從頭教起。

「華爾街日報」報導，與十年前或20年前相比，以往社會新鮮人的工作內容，不少是帶有行政事務性質的內勤工作，或有資深同仁慢慢傳授；但從1990年代到2000年代，企業界大砍成本及組織扁平化，中階主管大量消失，剩下的中高階主管手上事情一大堆，無暇分身訓練新進同仁。

其次，自動化科技日漸普及，加上工作外包(outsourcing)盛行多年，因此仍留在美國本土、簡單容易又輕鬆的工作愈來愈少，意味社會新鮮人一投入職場，就得從事有一定複雜度的工作。

在這種變化下，雇主希望能找到願意學習、快速上手的年輕人，能適應不斷變化的工作技能及企業需求，還具備一定程度的軟性技能，也就是聽說讀寫都能有效溝通。

例如，未來雇主可能希望你報到當天就要打電話賣東西，上班第一周就要準備客戶簡報，在很短時間內就得負責管理專案。

老牌科技業大廠IBM職涯與工作技能方案主管喬丹(Kelli Jordan)說：「硬技能(hard skill)一直在變化，今天做這件事的方法可能與三年前大不相同，我們需要能夠調適應變的員工。」

德州企業軟體供應商ScaleFactor創辦人拉斯曼(Kurt Rathmann)也指出，低階工作中的很多環節已由自動化科技代勞，不再需要人工處理，因此新進員工「幾乎是在職涯路上跳了一級，現在新人進來做的工作，以前可能要到職三、四年才能輪到」。

這看來似乎是好事，但凡事都有一體兩面；拉斯曼說，這意味新進員工沒時間好好培養「你預期應該從基層工作慢慢磨練出的抗壓性與專業度」。

有豐富大企業經驗的管理顧問費拉奇(Keith Ferrazzi)指出，企業界沒時間慢慢培養新人，「這個狀況不會改變，你得自己找其他方法讓自己學到東西」。

職涯大學生

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