親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

民進黨初選協調文件曝光 賴陣營：5月底提名是大前提

蔡執政3年檢討／前財長張盛和：政府財政像「漸凍人」

潘斯大學畢典上吹捧川普 師生退席抗議

2019-05-19 16:32世界日報 編譯郭宣含／綜合18日電

副總統潘斯應邀出席印第安納州泰勒大學畢業典禮，在演講時推銷川普政績，引起部分師生...
副總統潘斯應邀出席印第安納州泰勒大學畢業典禮，在演講時推銷川普政績，引起部分師生退席抗議。 美聯社
分享

副總統潘斯(Mike Pence)18日在印第安納州泰勒大學(Taylor University)畢業典禮演講時，呼籲這所基督教學校的畢業生與教職人員擁護基督教精神，結果在潘斯開始致詞前幾分鐘便有數十人離席抗議。

潘斯表示：「在美國歷史的多半時間，我們要自稱基督徒很容易，但現況已有所不同。」

他指出：「最近誹謗傳統基督教信念變得可接受，甚至成為流行。所以當你準備離開校園，並依循泰勒大學傾注的基督教主義和世界觀過活時，請隨時準備起身捍衛。」

潘斯以保守的宗教觀點聞名，這所非宗派基督自由派文科學校的部分師生與校友不滿校方邀請潘斯演說，因此部分人員離席抗議；但多數畢業生仍留在座位上等待潘斯，並站立鼓掌歡迎首位受邀到泰勒大學演說的行政部門官員。

潘斯演說內容提及川普政府的經濟現況成果，包括工作開缺數字和低失業率。

迦納裔畢業生博阿騰(Emmanuel Boateng)對於潘斯在畢業典禮致詞感到很榮幸；他表示：「我知道校園中有正反面情緒，沒人想要這樣。但儘管我們有不同看法，整個校園仍一同慶祝。」

其他畢業生則有不同看法。羅拉．拉思本(Laura Rathburn)從座位離席，她對於校方邀請潘斯在她的畢業班演說很失望；她以彩虹線條裝飾學士帽，並加上「盟友出面聲援無法現身者」(Ally Visible For Those Who Can`t Be)。

有些畢業生在學士帽上貼上「我們也是泰勒學生」的貼紙，聲援遭川普政府政策傷害的弱勢族群。

該校畢典師生合唱「成為我異象」(Be Thou My Vision)時，數名抗議師生默默離開典禮會場。畢典前幾周，潘斯受邀消息引發該校強烈反應；數千人在網路連署，有人要求取消潘斯邀請，但也有人支持校方決定。

潘斯今年春季到多校發表畢業典禮演說，下周六他將參加紐約西點軍校畢業典禮。

潘斯畢業典禮川普

相關新聞

川普不支持墮胎 但贊成性侵亂倫受害者例外

2019-05-19 17:22

學生債務水平上升 常春藤名校展開「金融掃盲」

2019-05-19 16:38

今年畢業生找工作容易 但沒空慢慢學

2019-05-19 16:38

吸引非裔選票 桑德斯提案 擬50億金援公校

2019-05-19 16:33

川普批白登與中國關係「可恥」要查白登兒子中國生意

2019-05-19 16:28

民主黨路線之爭 白登、桑德斯誰能贏川普？

2019-05-19 16:26

紐時：川普可能特赦戰爭罪犯

2019-05-19 14:47

高難度 加州擬禁止燃油車

2019-05-19 14:17

空軍一號上拍競選影片 川普破壞常規挨罵

2019-05-19 13:51

共和黨議員贊成彈劾川普 他開第一槍

2019-05-19 12:33

川普又犯規！拿空軍一號拍競選短片 不在乎道德規範

2019-05-19 09:42

影／美大學入學考SAT傳重大變革 新增「逆境分數」

2019-05-18 17:57

移民須先通過公民測驗？ 連土生美國人都難過關

2019-05-18 15:36

「從破爛到富豪」移民故事 貝佐斯影片向古巴父親致敬

2019-05-18 15:34

川普對邊牆事事過問又善變 親信暈頭轉向 警告成本難估

2019-05-18 15:32

加州計畫禁止燃油車 仍在雛型階段

2019-05-18 15:17
看更多

熱門文章

超級硬漢！71歲好萊塢巨星遭飛踢 自稱無感以為被群眾推擠

2019-05-19 08:30

川普賣權係金吔！他無法容忍美股因貿易戰跌逾4%

2019-05-18 19:33

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-19 11:00

貿易戰再拖下去 業界：美國黃豆恐永遠失去中國市占

2019-05-18 22:42

爆冷門 澳洲總理宣布勝選

2019-05-18 22:10

貝聿銘當年沒去英國留學改去美國 全是因為「他」

2019-05-18 21:13

陌生人幫拍照發推特 沒手機的愛爾蘭大叔1小時內被認出

2019-05-18 23:25

貿易戰歹戲拖棚 美股有壓

2019-05-18 23:42

揭密《捍衛任務3》基努李維 孤獨卻自在人生

2019-05-19 11:28

意外失利 澳洲勞工黨黨魁承認敗選

2019-05-18 21:56

日本箱根火山地震不斷噴火警戒達2級 纜車今日停駛

2019-05-19 10:48

箱根山有火山活動徵兆 纜車停駛、周邊封路

2019-05-19 09:51

泰國新生兒遭小媽媽遺棄 黑狗救嬰成英雄

2019-05-18 18:34

出乎意料！澳洲初步計票結果 與選前民調相反

2019-05-18 18:24

美擬核發90日許可證 開放華為採購零組件

2019-05-18 23:42

圖坦卡門聖甲蟲寶石如何形成 澳洲研究解開百年之謎

2019-05-19 09:40

鐵票生鏽！澳洲前總理艾伯特 丟掉24年地盤

2019-05-18 18:56

澳洲大選爆冷 執政聯盟逆轉保江山

2019-05-19 00:09

影／美大學入學考SAT傳重大變革 新增「逆境分數」

2019-05-18 17:57

共和黨議員贊成彈劾川普 他開第一槍

2019-05-19 12:33

兩利空 特斯拉股價重挫

2019-05-18 23:37

歐日汽車關稅延後… 美縮減貿易戰場 專注抗中

2019-05-18 23:53

從關稅打到科技冷戰 美對華為出手幕後盤算

2019-05-18 17:54

意外選輸的澳洲勞工黨黨魁 「不夠有總理氣質」

2019-05-18 23:25

川普又犯規！拿空軍一號拍競選短片 不在乎道德規範

2019-05-19 09:42

澳洲大選出口民調 勞工黨小勝

2019-05-18 17:44

外媒：美可能對華為部分解禁

2019-05-18 23:56

人造肉夯 食品廠瘋搶大餅

2019-05-18 23:36

日本狂人專製土豪書包 外型奇特且價值百萬？！

2019-05-19 15:15

#MeToo風起雲湧 美國男怕與女同事獨處

2019-05-18 22:20

日本北海道札幌屢現熊蹤 市政府籲民眾小心

2019-05-18 21:26

澳洲執政聯盟很可能保住政權 但未必單獨過半

2019-05-18 20:13

中國遊客狂挖蠔 百噸棄殼加垃圾讓日本人怒了

2019-05-19 16:14

華為遭封殺後 任正非首受訪：成長會放緩但有限

2019-05-19 11:34

星期人物／巴西版「國師」美國遙控 推文就能毀人仕途

2019-05-19 00:09

副總理遭秘錄通俄 奧政府瓦解將提前大選

2019-05-19 09:29

巴西副總統訪中國 重啟兩國緊密關係

2019-05-19 08:36

民粹政黨大集合！進軍歐洲議會 誓言改寫歷史

2019-05-19 10:58

美禁中國華為 日企憂影響範圍擴大

2019-05-19 14:26

美中復談遙遙無期 美股止跌要寄望下個月川習會？

2019-05-18 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top