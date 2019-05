潘斯大學畢典上吹捧川普 師生退席抗議

副總統潘斯應邀出席印第安納州泰勒大學畢業典禮,在演講時推銷川普政績,引起部分師生退席抗議。 美聯社 分享 facebook

副總統潘斯(Mike Pence)18日在印第安納州泰勒大學(Taylor University)畢業典禮演講時,呼籲這所基督教學校的畢業生與教職人員擁護基督教精神,結果在潘斯開始致詞前幾分鐘便有數十人離席抗議。

潘斯表示:「在美國歷史的多半時間,我們要自稱基督徒很容易,但現況已有所不同。」

他指出:「最近誹謗傳統基督教信念變得可接受,甚至成為流行。所以當你準備離開校園,並依循泰勒大學傾注的基督教主義和世界觀過活時,請隨時準備起身捍衛。」

潘斯以保守的宗教觀點聞名,這所非宗派基督自由派文科學校的部分師生與校友不滿校方邀請潘斯演說,因此部分人員離席抗議;但多數畢業生仍留在座位上等待潘斯,並站立鼓掌歡迎首位受邀到泰勒大學演說的行政部門官員。

潘斯演說內容提及川普政府的經濟現況成果,包括工作開缺數字和低失業率。

迦納裔畢業生博阿騰(Emmanuel Boateng)對於潘斯在畢業典禮致詞感到很榮幸;他表示:「我知道校園中有正反面情緒,沒人想要這樣。但儘管我們有不同看法,整個校園仍一同慶祝。」

其他畢業生則有不同看法。羅拉.拉思本(Laura Rathburn)從座位離席,她對於校方邀請潘斯在她的畢業班演說很失望;她以彩虹線條裝飾學士帽,並加上「盟友出面聲援無法現身者」(Ally Visible For Those Who Can`t Be)。

有些畢業生在學士帽上貼上「我們也是泰勒學生」的貼紙,聲援遭川普政府政策傷害的弱勢族群。

該校畢典師生合唱「成為我異象」(Be Thou My Vision)時,數名抗議師生默默離開典禮會場。畢典前幾周,潘斯受邀消息引發該校強烈反應;數千人在網路連署,有人要求取消潘斯邀請,但也有人支持校方決定。

潘斯今年春季到多校發表畢業典禮演說,下周六他將參加紐約西點軍校畢業典禮。