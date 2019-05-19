吸引非裔選票 桑德斯提案 擬50億金援公校

2019-05-19 16:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合18日電



桑德斯提教育改革，向公校投入數十億元，吸引非洲裔選民。 路透社 分享 facebook

民主黨籍總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)18日提出一項教育政策，擬投注數十億元到公共教育體系，藉此吸引上一任總統選舉時不支持他的非裔選民。

桑德斯在南卡羅來納州演說中闡述在公共教育體系削除種族差異的十點計畫，種族與種族歧視是美國歷來教育政策的辯論要點。

桑德斯在2016年與喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)爭取民主黨總統提名時，在非裔選民支持方面吃了敗仗。2020年民主黨總統參選人勁敵、前副總統白登則固守黑人選票。

桑德斯在提案聲明中指出：「每位學童都有權接受幼稚園到12年級(K-12)教育，無論種族、收入和郵遞區號(居住地)。」

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在2016年總統選舉中提出一系列自由派政策，在民主黨中獨樹一格，但如今許多競爭對手也提出類似政策；因此桑德斯努力跳脫當前競爭者，他常表示他首先倡導許多民主黨挑戰者擁護的進步思想。

他把新教育計畫命為「瑟古德．馬歇爾教育計畫」(Thurgood Marshall Plan for Education)，向最高法院黑人大法官致敬。

馬歇爾審理1954年「布朗訴托皮卡教育局案」(Brown v. Board of Education of Topeka)，成功取消公共學校的種族政策。

桑德斯競選團隊17日預告該計畫將檢查由公共資助、不受政府監督的特許學校(charter school)。

他希望每年額外撥出50億元給全美夏季學校和課後輔導計畫，並呼籲調高殘障學生計畫的聯邦預算；他說，教師基本年薪應設為6萬元，並依地方生活開銷調整；校方也該提供免費早餐、午餐和點心給學生。

桑德斯也希望撥出聯邦經費給更多校園建設，同時創造更安全與多元校園，包括通過槍枝管制法、保護同性戀、雙性戀、跨性別學生。