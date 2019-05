川普批白登與中國關係「可恥」要查白登兒子中國生意

2019-05-19 16:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 /綜合18日電



白登當選副總統,2009年1月偕兒子杭特(右)走進國會參院議場。川普16日受訪時批評白登父子與中國的關係「可恥」。 美聯社 分享 facebook

川普總統16日接受福斯新聞(Fox News)訪問時,形容前副總統白登(Joe Biden)與中國的關係「可恥」(disgrace),且百分之百要查白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)與中國貿易獲利10億元一事。

政府責任研究機構(Government Accountability Institute)主席史威澤(Peter Schweizer)去年在「秘密帝國」(Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends)一書中寫道,「杭特‧白登2013年隨時任副總統的父親出訪北京,兩周後其公司『獲得中國央行補助的10億元私募基金協議』」。

史威澤寫道,「副總統磋商許多對中非常敏感的問題,包括南海、貿易、科技移轉等,他們返美不久,杭特‧白登的公司收到來自中國政府的10億元私募基金協議」,但「杭特‧白登當時沒有中國相關背景,也對私募基金所知甚少」。

川普16日接受福斯節目「下一場革命」(The Next Revolution)專訪時,被主持人希爾頓(Steve Hilton)問到當局是否徹查前副總統白登與中國政府的關係時,他答道:「100%,這不光彩」

川普接著說:「他說中國並非我們的競爭對手,(事實上)中國是我們很大的對手,他們想要掌控世界。」川普並未指明「他」是誰,但顯然指稱已宣布角逐民主黨明年總統大選提名的白登。

川普12日推文寫道,「北京幻想瞌睡喬(sleepy Joe Biden)或其他民主黨候選人會在2020年取代他,入主橢圓辦公室。」

白登否認史威澤的指控,指他捏造存在政治動機的故事;杭特‧白登發表聲明,澄清「未與父親討論公司事務」。