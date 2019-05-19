民主黨路線之爭 白登、桑德斯誰能贏川普？

2019-05-19 16:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合18日電



前副總統白登在費城進行首次大型造勢活，大打團結牌。 美聯社 分享 facebook

民主黨總統大選提名的選舉基調圍繞在佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)是否帶領民主黨左傾，或擁抱自由至上以策動基層打敗川普總統。

這項辯論在前副總統白登(Joe Biden)宣布參選後加劇，自詡為卓越中立者的白登藉此抗衡桑德斯；德州眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)也希望爭取兩派支持。

新民主黨網路(NDN)主席羅森堡(Simon Rosenberg)說：「局勢緊張才是總統競選的關鍵。」

律師柯妮‧歐康諾(Connie O`Connor)憂心民主黨自由派的走向，說道「我知道有很多不想投川普的人，也不見得會投給眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)版本的總統。」

桑德斯造勢活動的主辦人之一薛柏(Eli Shepherd)說：「人們切身關心才來參加選舉活動。」

2016年曾角逐總統選舉的桑德斯自稱民主社會主義是明年擊敗川普的最佳立場；薛柏說：「當競選活動聚焦於此，令人振奮且具改革能力，這就是勝選的方式。」

但既有民調顯示，民主黨選民不太願意左傾；孟莫斯大學(Monmouth U.)2月民調顯示，56%的登記民主黨人說，當前要務是選出能打敗川普的候選人，即便選民不認同該此人的多數議題；丕優研究中心(PRC)1月調查則指出，53%的民主黨人盼黨更溫和，40%的人希望更自由。

近期活動轉向黨團會議率先開跑的愛州，由主張「極度溫和」的科羅拉多州前州長希肯魯伯(John Hickenlooper)與桑德斯領頭揭櫫黨內矛盾；而白登18日在賓州的競選發言，更凸顯了民主黨內的路線之爭。

桑德斯曾在一場千人造勢會場告訴支持者：「這就是政治革命的起點。」

出席活動的殘疾人室代表雀莉‧琵穹(Cheri Pichone)說，他當年投給綠黨候選人，因為她不信任民主黨「作弊」否決提名桑德斯，「不相信誰能公平地擊敗他」。

桑德斯是當前人氣第二旺的民主黨參選人，僅次於白登。