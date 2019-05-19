川普又犯規！拿空軍一號拍競選短片 不在乎道德規範

2019-05-19 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普日前推文貼出他在空軍一號專機上拍的競選短片，畫面右上方清楚顯示總統徽章，正中是川普坐在書桌後面，痛批紐約市長白思豪（Bill de Blasio）加入競逐民主黨2020年總統大選提名。

川普對著攝影機說，「如果你喜歡重稅，如果你喜歡犯罪，可以投給他，但大部分的人不愛。」

華盛頓郵報報導，川普用納稅人支付的交通工具作政治宣傳，引發外界質疑適法性和道德問題。不過，一些專家表示，川普犯的最大罪過可能是破壞常規。

無黨派政府監督團體「共同目標」（Common Cause）的律師萊恩（Paul S. Ryan）批川普行徑：「完全不恰當，而且一位總統從空軍一號進行競選活動有違歷史常規。大部分的總統對這個位子有足夠的尊重，會將競選活動和正式職務分開。川普不是這樣的總統。」

美國總統和副總統豁免於禁止行政官員參與特定政治活動的「哈奇法案」（Hatch Act），但仍受到競選財務法規的限制。

川普在前往紐約參加募款餐會之際拍攝這支短片。根據競選財務法，他的競選陣營必須將飛行支出還給美國人民。如果他的行程有一部分是在執行公務，也有一個公式決定該分攤的費用。

川普的短片16日見諸推特後，監督團體華府公民道德責任組織（CREW）也推文：「在空軍一號拍的這支競選廣告很不錯。因為使用空軍一號進行競選活動，如今你在法律上須補償財政部。既然你不介意貼出這支短片，應該也不介意貼出償付納稅人的付款收據。」

CREW的律師坎特（Virginia Canter）表示，比起可能違反競選財務法，更嚴重的是川普使用總統徽章傳達個人政治主張。

根據法規，總統徽章的使用目的若在「傳達或合理預測會傳達出一種經美國政府贊助或認可的錯誤印象」，並不合法。

但川普帶領的執政團隊經常遊走法律邊緣。在他任內，哈奇法案的正式申訴增加30%，最常違規的就是川普親信白宮顧問康威（Kellyanne Conway），而懲罰要等白宮聘雇的法律顧問建議總統後，由總統執行。

萊恩說：「問題在總統根本不在乎道德規範。」

.@BilldeBlasio is the worst Mayor in the history of New York City - he won’t last long! pic.twitter.com/NyYntsX573— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月16日