川普又犯規!拿空軍一號拍競選短片 不在乎道德規範

2019-05-19 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普日前推文貼出他在空軍一號專機上拍的競選短片,畫面右上方清楚顯示總統徽章,正中是川普坐在書桌後面,痛批紐約市長白思豪(Bill de Blasio)加入競逐民主黨2020年總統大選提名。

川普對著攝影機說,「如果你喜歡重稅,如果你喜歡犯罪,可以投給他,但大部分的人不愛。」

華盛頓郵報報導,川普用納稅人支付的交通工具作政治宣傳,引發外界質疑適法性和道德問題。不過,一些專家表示,川普犯的最大罪過可能是破壞常規。

無黨派政府監督團體「共同目標」(Common Cause)的律師萊恩(Paul S. Ryan)批川普行徑:「完全不恰當,而且一位總統從空軍一號進行競選活動有違歷史常規。大部分的總統對這個位子有足夠的尊重,會將競選活動和正式職務分開。川普不是這樣的總統。」

美國總統和副總統豁免於禁止行政官員參與特定政治活動的「哈奇法案」(Hatch Act),但仍受到競選財務法規的限制。

川普在前往紐約參加募款餐會之際拍攝這支短片。根據競選財務法,他的競選陣營必須將飛行支出還給美國人民。如果他的行程有一部分是在執行公務,也有一個公式決定該分攤的費用。

川普的短片16日見諸推特後,監督團體華府公民道德責任組織(CREW)也推文:「在空軍一號拍的這支競選廣告很不錯。因為使用空軍一號進行競選活動,如今你在法律上須補償財政部。既然你不介意貼出這支短片,應該也不介意貼出償付納稅人的付款收據。」

CREW的律師坎特(Virginia Canter)表示,比起可能違反競選財務法,更嚴重的是川普使用總統徽章傳達個人政治主張。

根據法規,總統徽章的使用目的若在「傳達或合理預測會傳達出一種經美國政府贊助或認可的錯誤印象」,並不合法。

但川普帶領的執政團隊經常遊走法律邊緣。在他任內,哈奇法案的正式申訴增加30%,最常違規的就是川普親信白宮顧問康威(Kellyanne Conway),而懲罰要等白宮聘雇的法律顧問建議總統後,由總統執行。

萊恩說:「問題在總統根本不在乎道德規範。」

.@BilldeBlasio is the worst Mayor in the history of New York City - he won’t last long! pic.twitter.com/NyYntsX573— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月16日