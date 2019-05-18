親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／美大學入學考SAT傳重大變革 新增「逆境分數」

2019-05-18 17:57聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國大學招生流程近年爭議頻傳，像是哈佛大學被告錄取標準歧視亞裔，名人爆出行賄舞弊送子女進入名校。如今，大學入學考試之一SAT傳出重大變革，將設立「逆境分數」以充分反映考生的社會經濟背景，藉此平衡家境優渥與弱勢家庭考生之間的差距。

華爾街日報》報導，負責SAT的非營利團體「大學理事會」（College Board）正計畫，在每一位考生的申請資料新增「逆境分數」（Adversity Score），其中包含15個評鑑項目，包括家庭收入與居住社區環境，還有考生就讀高中學校教學資源、校區犯罪率及貧窮率等，試圖讓招生流程的競爭環境趨於平等。

大學理事會表示，根據可公開取得的數據整理出1分到100分的「環境背景指數」（Environmental Context Dashboard, ECB），50分屬「一般」，超過屬「生活條件艱難」，比50分低則屬「環境優沃」。

「逆境分數」不納入種族因素，學生及家長也看不到這項分數，只會隨著申請入學資料寄給各個大學。

大學理事會執行長科爾曼（David Coleman）指出，每個社區都有潛在人才待發掘，有些優秀考生的SAT分數可能偏低，成就卻相當非凡，不能坐視SAT成績可能受到貧富差距影響。接受《CBS This Morning》訪問時，科爾曼說，這項新措施可以看出考生所克服的困境。

科爾曼認為，「逆境分數」可用於衡量考生的「足智多謀」（resourcefulness），用較少資源做更多的事情。他還強調，這不是個人逆境分數，而是衡量他出生的社區與就學的學校。同時，「逆境分數」可以用更平等的方式，幫助資源或知名度較為不足的高中。

據指「逆境分數」去年已在50所大學進行試辦，今秋將擴大到150所大學院校。

一名女性路過南加州大學（University of Southern Calif...
一名女性路過南加州大學（University of Southern California, USC）招生中心的方向指示牌，3月13日攝於美國加州洛杉磯。美國大學入學考試SAT主管單位正考慮引進新措施「逆境分數」，以充分反映考生家庭的社會經濟背景。法新
分享

哈佛大學亞裔華爾街

相關新聞

加州計畫禁止燃油車 仍在雛型階段

2019-05-18 15:17

移民須先通過公民測驗？ 連土生美國人都難過關

2019-05-18 15:36

「從破爛到富豪」移民故事 貝佐斯影片向古巴父親致敬

2019-05-18 15:34

川普對邊牆事事過問又善變 親信暈頭轉向 警告成本難估

2019-05-18 15:32

不甩國會傳票 美財長拒交川普稅表

2019-05-18 13:34

保護LGBT立法眾院過關 但川普這一關難過

2019-05-18 13:30

還在邊走邊滑手機嗎？紐約客當心受罰！

2019-05-18 10:55

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 10:19

美國經濟好轉 仍救不了出生率

2019-05-18 09:45

川普軟化尋對話 抹去美伊戰雲

2019-05-17 23:44

兩大黨砲口一致 美已無親中派

2019-05-17 23:40

為何川普突然淡化對伊朗軍事威脅？美媒指跟這承諾有關

2019-05-17 23:22

4歲越華男孩 加州屋崙看牙醫竟喪命

2019-05-17 18:24

《金山人語》從阿柯聖地 到三生谷

2019-05-17 18:24

支持川普移民新政？ 陳浩源：要觀察一段時間

2019-05-17 18:21

川普新政 台灣移民：妹妹移民希望破滅

2019-05-17 18:21

川普移民新政 民眾反應不一

2019-05-17 18:20

川普移民新政 紐森：只要白人移民？

2019-05-17 18:20

川普移民政策大改革 國會闖關成功機率近乎零

2019-05-17 16:04

川普移民政策 大規模改革

2019-05-17 01:53
看更多

熱門文章

貝聿銘經典無數 這2棟建築 卻讓他痛一輩子

2019-05-18 09:00

誤食罕見毒物 女子離奇「頭部爆炸」身亡

2019-05-17 20:50

發現老公在外偷吃 和媽媽吐苦水才驚覺她是「女主角」

2019-05-18 10:50

陸客狂挖日本牡蠣… 滿地都是殼讓居民怒了

2019-05-18 08:47

美國可能暫時放寬美企與華為交易限制 寬限期90天

2019-05-18 08:22

不顧非洲豬瘟！陸取消3247噸美豬訂單

2019-05-17 23:58

為何川普突然淡化對伊朗軍事威脅？美媒指跟這承諾有關

2019-05-17 23:22

兩大黨砲口一致 美已無親中派

2019-05-17 23:40

陸方強硬 貿易戰難降溫

2019-05-18 01:09

影／義餐廳再傳坑殺遊客 3杯咖啡2個漢堡要近3千元

2019-05-18 14:00

美加聯合聲明 撤銷課徵鋼鋁關稅措施

2019-05-18 03:48

是否對汽車和零件加徵關稅 川普將延後180天決定

2019-05-17 22:28

波蘭千人吃蕉在抗議什麼？我們與波蘭香蕉的距離

2019-05-18 14:59

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 10:19

WSJ：封殺令反傷美半導體

2019-05-17 23:30

中美貿易戰效應 央視改播3抗美援朝片

2019-05-18 10:25

日本整容老江湖挑戰明星臉 整完石原聰美再變廣瀨鈴

2019-05-17 21:44

海思備胎計畫 拚科技自立

2019-05-17 23:36

玩咖男友床伴數字驚人 辯「天性使然」叫女友別學

2019-05-18 11:39

表情包「不爽貓」病逝 七年來為主人大賺31億元

2019-05-18 13:11

川普擬加徵進口車關稅 豐田汽車罕見聲明表不滿

2019-05-18 13:45

咖啡族小確幸！印尼咖啡豆豐收 咖啡可望降價

2019-05-18 15:12

美中貿易戰致生產基地移動 謝金河：越南受益最大

2019-05-18 08:10

北韓遭逢大旱 官媒：逾百年來最嚴重旱災

2019-05-17 20:06

分析：美對華為開刀 發動與中國新冷戰

2019-05-18 16:10

澳洲大選今投票 連28年成長的最成功經濟體將向左轉

2019-05-18 10:43

奇蹟！2歲男童獨困山中3天獲救 無外傷僅輕微脫水

2019-05-18 12:26

川普軟化尋對話 抹去美伊戰雲

2019-05-17 23:44

建築大師貝聿銘102歲辭世 經典作遍布全球

2019-05-17 23:51

想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-17 23:44

伊朗欲挽救核協議 稱中俄為朋友籲採取具體行動

2019-05-17 22:09

華為拚科技自立 英媒：幾年內華為零附件難被陸貨替代

2019-05-18 17:08

憂慮美中貿易戰加劇 美股收黑

2019-05-18 05:38

在家當花農！ 遠端遙控智慧農場

2019-05-18 13:31

澳洲大選拉鋸 華裔扮關鍵少數

2019-05-17 23:49

東海路思義教堂 國定古蹟設計鬧雙包

2019-05-17 23:55

卡華為 日韓電子廠也難倖免

2019-05-17 23:35

澳洲民主香腸是什麼？ 能吃嗎？

2019-05-18 11:15

鐵礦砂價一度飆破100美元

2019-05-18 01:33

川普祭制裁 傳華為囤積1年所需關鍵零組件備戰

2019-05-17 20:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top