影／美大學入學考SAT傳重大變革 新增「逆境分數」

2019-05-18 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國大學招生流程近年爭議頻傳，像是哈佛大學被告錄取標準歧視亞裔，名人爆出行賄舞弊送子女進入名校。如今，大學入學考試之一SAT傳出重大變革，將設立「逆境分數」以充分反映考生的社會經濟背景，藉此平衡家境優渥與弱勢家庭考生之間的差距。

《華爾街日報》報導，負責SAT的非營利團體「大學理事會」（College Board）正計畫，在每一位考生的申請資料新增「逆境分數」（Adversity Score），其中包含15個評鑑項目，包括家庭收入與居住社區環境，還有考生就讀高中學校教學資源、校區犯罪率及貧窮率等，試圖讓招生流程的競爭環境趨於平等。

大學理事會表示，根據可公開取得的數據整理出1分到100分的「環境背景指數」（Environmental Context Dashboard, ECB），50分屬「一般」，超過屬「生活條件艱難」，比50分低則屬「環境優沃」。

「逆境分數」不納入種族因素，學生及家長也看不到這項分數，只會隨著申請入學資料寄給各個大學。

大學理事會執行長科爾曼（David Coleman）指出，每個社區都有潛在人才待發掘，有些優秀考生的SAT分數可能偏低，成就卻相當非凡，不能坐視SAT成績可能受到貧富差距影響。接受《CBS This Morning》訪問時，科爾曼說，這項新措施可以看出考生所克服的困境。

科爾曼認為，「逆境分數」可用於衡量考生的「足智多謀」（resourcefulness），用較少資源做更多的事情。他還強調，這不是個人逆境分數，而是衡量他出生的社區與就學的學校。同時，「逆境分數」可以用更平等的方式，幫助資源或知名度較為不足的高中。