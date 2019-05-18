加州計畫禁止燃油車 仍在雛型階段
【編譯胡夢瑋／綜合報導】美國加州開始評估禁售燃油車的構想，但要在喜歡高速公路的金州（Golden State）全面實施，仍有難度。根據Statista統計數據公司，2017年在加州登記的車子超過1486萬輛。
彭博資訊報導，加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）主席瑪莉．尼可斯（Mary Nichols）日前在空氣品質會議演說，外界預期她會提出禁止燃油車的構想。根據彭博取得的演講稿，她會說，「加強低碳燃料（柴油、汽油）的標準、針對煉油廠提出更嚴厲的安全健康規範、加強管制活動與固定排放來源，可能導致內燃機（internal-combustion）引擎被全面禁止」。
但她實際演講時，未提到禁用燃料車。尼可斯最後說，如果改善空氣汙染速度不夠快，「我們需採用更嚴厲的措施，像是針對特定汽車的禁令、課稅以及費用」。
加州霾害嚴重，禁售燃油汽車的想法並非一時興起，因為加州可能必須採取措施，以符合更嚴格的聯邦清淨空氣法規。加州議會去年提出2040年禁售燃油汽車的法案，但推進不了。
美國加州新車經銷商聯盟（California New Car Dealers Association）反對禁售燃油車，表示加州缺乏足夠的公共充電站，上述提案並沒有考量到油電車的重要角色，而且要管控20年後的汽車銷售太困難了。
加州已經是美國電動車銷量第一的州，目前已經有超過50萬部電動車在路上。
專家表示，現在不是談論全面禁止燃油車輛的時候。美國綠能車雜誌《Green Car Journal》發行人柯根（Ron Cogan）表示，「政府禁售燃油車輛的想法不難理解，但是考量到電動車的高價位，許多民眾仍然買不起，現在要全面禁止燃油車輛還太早」。基於充電站和其他問題，要實現禁用燃油車目標，還有許多困難要克服。
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