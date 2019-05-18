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「從破爛到富豪」移民故事 貝佐斯影片向古巴父親致敬

2019-05-18 15:34世界日報 記者胡玉立／綜合報導

全球首富、亞馬遜公司創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）16日在亞馬遜和個人社交媒體貼出一段感人影片，向他的父親米凱爾．貝佐斯（Miguel Bezos）致敬；古巴移民米凱爾．貝佐斯獲得新自由女神像「自由之星」殊榮。

米凱爾．貝佐斯並非貝佐斯生父，但他自貝佐斯四歲起就一直養育他成人；30年前，米凱爾是成千上萬自古巴逃來美國尋求更好生活的少年難民之一。

他在影片中回憶道：「當時，我父母不被准許和我一起進機場，所以他們就讓我自己走。我上了飛機，45分鐘後，飛機降落在邁阿密。機上每個人都開始鼓掌。」

米凱爾帶著三件襯衫、三條褲子、一雙鞋子和一件手工外套來到美國。那件夾克外套是他母親用破布縫製而成，現在已成為傳家寶。他說，「我媽找來乾淨的零星碎布和針織材料，在我姊姊協助下，為我做了件外套。她覺得我會需要一件厚外套。」

在佛羅里達州難民營住了三周之後，米凱爾去德拉瓦州威爾明頓（Wilmington）上高中、學英語並拿到新墨西哥州阿布奎基大學（University of Albuquerque）獎學金，並在那裡遇見未來妻子、傑夫．貝佐斯的母親賈姬（Jackie）。

影片中還分享了米凱爾成為美國公民時，貝佐斯與母親為他製作的一張卡片，上面是米凱爾的手握著象徵美國的手，寫著「恭喜我們最愛的新居民。」

米凱爾說：「回顧我的人生，我實現了自己30年前的美國夢。真是無與倫比。」

貝佐斯貼出父親「從破爛到富豪」的移民故事，正是川普總統提出移民改革方案，強調未來應將綠卡核發機會讓給高技能合法移民的同一天。

全球首富、亞馬遜公司創辦人兼執行長貝佐斯16日在亞馬遜和個人社交媒體貼出一段感人...
全球首富、亞馬遜公司創辦人兼執行長貝佐斯16日在亞馬遜和個人社交媒體貼出一段感人影片，向他的父親米凱爾．貝佐斯(圖右）致敬。 GettyImages
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貝佐斯移民古巴

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