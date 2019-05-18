川普對邊牆事事過問又善變 親信暈頭轉向 警告成本難估

2019-05-18 15:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合17日電



「華盛頓郵報」引述多位白宮助理與前政府官員的說法報導，川普總統對於南方邊牆的想法太多，經常變來變去，以一國總統之尊卻喜歡過問設計細節，搞得國安部與親信無所適從、暈頭轉向，並警告若真的照川普想法實行，邊牆興建成本與維護預算只會水漲船高。

川普總統曾多次要求國土安全部官員馬上到白宮開會，討論興建邊牆事宜，甚至還多次在凌晨打電話把前任國安部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)從睡夢中叫醒，就只是問邊牆而已。

不僅如此，川普也多次召見陸軍工兵團指揮官山莫奈(Todd Semonite)中將，表達他對邊牆材料的看法，並要求結構除了具嚇阻功能，也需兼顧視覺美感。

一位匿名官員說：「他(川普)認為邊牆很難看。」前國安部官員拉潘(David Lapan)表示，川普自視為「建設者」。

舉例來說，川普近期告訴白宮助理、國安部官員及軍方工兵，南方邊牆應該以鋼鐵材質的圓柱(bollard)體做成，而非他之前一再宣揚的水泥牆，還要求把圓柱體全都漆成黑色，因為黑色吸熱，夏天在太陽下會變高溫，讓非法移民很難爬過去。

川普還要求邊牆頂端做尖刺形，而非圓形，如此就能造成攀爬者更大傷害。他也認為，目前邊牆興建藍圖上的大門太多，這些通路雖是讓人車通行，但他希望開口小一點。

川普對細節吹毛求疵的習慣，從以前就有了。川普集團(Trump Organization)前任執行副總裁芭芭拉．雷斯(Barbara Res)指出，川普在主持自家房地產事業時，就深入參與旗下旅館、度假村與其他開發案的細部設計，「如果建築物很顯眼，他就會參與很深」。

例如，川普非常關心川普大樓使用的是哪種大理石及黃銅、高級公寓內的地板材質，以及廚房器具等，他連這種微小的細節都親自過問。

加州聖地牙哥海邊的美墨邊牆圍欄。 路透社 分享 facebook