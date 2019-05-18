移民須先通過公民測驗？ 連土生美國人都難過關

2019-05-18 15:36 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



川普總統要移民進入美國之前得通過「公民常識測驗」，但是，「誰是聯邦最高法院首席大法官」的問題，連土生土長的美國人都不見得答得出來。

最近民調顯示，知道羅伯茲(John Roberts)是最高法院首席大法官的美國人不到一半；川普16日宣稱改革的移民制度，包括公民常識測驗，連在美國出生長大的美國人也覺得「難」。

他在白宮玫瑰園演說中表示，「為了提升族群融合、國家團結與統合，未來的移民在進入美國前，必須通過英語和公民常識測驗。」

目前，要通過公民考試，主要須懂一些基本的美國歷史知識，川普對「合法外國人」要變成美國居民之前，提出進一步的要求。

目前的考試，問的是諸如「為什麼美國國旗有13條條紋、美國的首都在哪裡、如果總統和副總統不在，誰繼任」之類的問題；川普的「改革」會不會要考不一樣的試題，連白宮官員都無法立即回答。

川普政府打算擴大接納的是「政治/政府常識」豐富的技術移民，反而點出美國國內的公民教育不及格。

2014年教育部測試八年級學生公民常識，結果只有23％有「足夠」的常識，這還是1998年開始測試以來，「基本」和「足夠」比例逐年進步的結果。

「基本」常識是能夠對「政府、憲法、法治和政治」下定義；「足夠」常識則要了解有關「政府的目的」不同的概念，並且描述得出來「有限政府」的優點。

「高深」的公民常識，則需清楚了解民主價值起衝突時的種種問題。

美國律師協會最近對1000人的民調發現，只有不到一半的美國人知道羅伯茲是首席大法官；而知道只有公民才有資格擔任陪審團員，以及公民有義務擔任陪審團員的，不到三分之二。

主張加強公民教育的團體說，在「假新聞」、「另類事實」充斥的時代，各方激辯國家前途，美國公民更應了解政府如何運作。