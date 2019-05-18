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保護LGBT立法眾院過關 但川普這一關難過

2019-05-18 13:30世界日報 編譯孫梁／綜合17日電

國會眾院17日以236比173的表決通過「平等法案」(Equality Act)，把反歧視的民權保護擴大到同性戀、雙性戀和變性人(LGBT)群體，禁止歧視他們的性取向和性別身分；同時要求在就業、住房、申請貸款、教育、陪審員遴選和公共設施等方面，對他們一視同仁。

保護LGBT的法案是眾院議長南西·波洛西的重要議題，她表示，法案將使美國更加接近人人自由平等與正義的目標，性取向與性別身分應得到完全的民權保護。

表決中所有民主黨人都投贊成票，而絕大多數共和黨議員反對，僅八人倒戈；共和黨人認為，該法案是政府干涉的又一例證；一般認為，法案送達白宮後，仍將遭川普總統否決。

法案的主要提案人、民主黨眾議員席希林(David Cicilline，羅德島州)說，公正與平等是美國的核心價值觀，可保證LGBT群體在不受任何法律歧視的環境中自由自在地生活。

身為同性戀的席希林表示，法律面前人人平等是美國的建國原則，然而到了2019年竟還發生LGBT在職場求職、餐館用餐和申請公寓被拒。

共和黨人表示，法案要求人們摒棄性取向和性別身分上的特殊意識形態；共和黨眾議薇姬·哈茲勒(Vicky Hartzler，密蘇里州)說，「平等法案」名不副實，根本沒有平等，而是劫持1964年的民權法，用含混不清的性取向和性別定義，製造出新的歧視。

她說，這將對婦女在體育運動、居住和求學上構成威脅，可能迫使女運動員、家暴受害者和其他女性不敢發聲。

參院也提出類似的法案，並得到除一人外的所有民主黨參議員聯署，但其命運在共和黨控制的參院難料。

川普政府一位匿名官員表示，白宮反對任何形式的歧視，支持人人平等，但眾院目前版本的法案，將危害家長和人們的信念。

支持LGBTQ團體在國會前召開記者會，要求社會支持性別平等。 (Getty Im...
支持LGBTQ團體在國會前召開記者會，要求社會支持性別平等。 (Getty Images)
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支持LGBTQ團體在國會前召開記者會，要求社會支持性別平等。 (Getty Im...
支持LGBTQ團體在國會前召開記者會，要求社會支持性別平等。 (Getty Images)
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共和黨LGBT民主黨

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