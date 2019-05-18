還在邊走邊滑手機嗎？紐約客當心受罰！

2019-05-18 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



紐約州議會日前提出一項法案，如果通過，過馬路時邊走邊傳訊息的低頭族，將面臨25美元至250美元（約新台幣785至7845元）罰款。

英國衛報報導，紐約客似乎無法忍受錯過電郵或晚點回覆聊天訊息，連走行人穿越道都要滑手機。這些冒失鬼可能很快就會為他們的行為付出代價，收到罰單。

紐約州每年約有300個行人在意外中喪命，雖然不知道多少人是因為過馬路時沒看路而出事，提出法案的紐約州參議員劉醇逸（John Liu）決心要大幅降低死亡數據。劉醇逸表示，「法案並沒有說你不能講電話，我們討論的是手持行動裝置。你可以等五秒鐘，過完馬路再使用」。

緊急救護人員、醫院和診所員工、消防隊工作人員等不受限制。

紐約市交通替代組織（Transportation Alternatives）致力打造對行人、自行車、公共運輸友善的紐約街道。該組織代理執行長柯能（Marco Conner）批評，這項法案幾乎沒有引用任何數據，全國交通死亡事故大多牽涉駕駛人，這項法案有如「責怪受害者」。

柯能擔憂，如果法案通過，警察執法時種族歧視的現象可能惡化。劉醇逸並不反對柯能說法，但他認為，種族不會是警察取締時的首要考量因素。