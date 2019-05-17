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《金山人語》從阿柯聖地 到三生谷

2019-05-17 18:24世界日報 劉玉昕

在這個世界上，大多數人在大部分時間裡，做著大致相同的事情，上學念書，結婚生子，就業養家。

但在某些角落，總有少數人以不同的方式思考著，生活著，期待著。同樣的日出日落、朝霞夕陽，在他們的眼裡，都有著不同色彩和景象。

亞利桑那州鳳凰城以北17號路旁，有個叫「阿柯聖地」（Arcosanti）的地方，這是生態建築大師索拉里的「城市實驗室」。Cosa指物質，anti意為反對，連在一起意指反物質主義，ar則指建築。索拉里是一位特立獨行者。現代人奢侈消費，建豪華大宅，對環境造成無可挽回的破壞，索拉里斥為罪惡。資源有限，人豈能窮奢極欲？於是他在沙漠中買下八百英畝地，要建造一座可容5000人生活的生態城，回歸大自然。城內只聞蟲鳴鳥叫，不見車水馬龍。居民組成一共同體，共生共榮。生活自給自足，有機天然。家家戶戶相通，沒有了都市的隔絕和疏離。

阿柯聖地生態城的理念，是後現代的，是對現代生活方式的反思和批判，但它不是逃避，雖似桃花源，卻不在世外。相反，它是解決現代人製造的生態危機的一種創意嘗試。其背後的哲學是簡約自然、反對物質主義和消費主義。人，不應站在自然對立面，揮霍無度欲取欲求，而應視自己為自然一部分，以敬畏之心與自然合一，構成生態有機體，來也自然去也自然。

「阿柯聖地」始建於上世紀七○年代，40年後即2015年，杭州出了個「三生谷生態村」。秉持相同哲學，但別具不同設計。三生者，生活、生態、生命也。在日常勞作學習中，形塑新的生活方式；生態教育貫穿始終，從簡約入手培養人的「生態素養」；把自然與人文、形下與形上結合，在生態教育和實踐中達致對生命的新的認知。

相同理念，不同風格，全球生態村現已一萬多，如蘇格蘭芬虹村，澳洲水晶村，泰國凈土村，印度黎明之城，日本木之花，台灣桃米村等。這些生態村已成立全球聯盟，分享資訊互相學習。生態理念傳播如種籽，隨風飄散。一位來自海南的大學生，畢業到「南風窗」工作，但仍念念不忘家鄉貧困狀況，一次到台灣採訪偶然發現了桃米生態村，立即辭職，要將桃米村經驗引進家鄉，這便是今日海口「博學里」生態村的由來。

這些人追逐著未來，但看上去又彷彿在退回過去。他們很「自我」，咬定目標我行我素，但他們內心擔憂的卻非不是一己之私，而是腳下的地球以及地球上的每個生命，包括你和我。

建築

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