4歲越華男孩 加州屋崙看牙醫竟喪命

2019-05-17 18:24 世界日報 編譯組╱灣區16日電



加州牙醫委員會16日證實正在調查一起小孩看牙醫後死亡的事件。受害越華男孩只有4歲，家人16日在GoFundMe網站籌款，公開事件經過。

事件發生於上月底，受害男孩是李容(譯音，Dung Ly)。家人帶他到屋崙機場附近的Youthful Tooth兒童牙科看診，結果出事。男孩的親戚莉莉安‧黎(Lyllian Le)在網上寫道，男孩有呼吸問題，在接受麻醉後不能呼吸，口鼻流血，把全家人都嚇壞了。男孩被送到屋崙兒童醫院，但第二天不治。

加州牙醫委員會正在調查這次死亡事件，但沒有公布細節。舊金山紀事報報導，加州消費者事務局的資料顯示，Youthful Tooth有兩名持照牙醫，其中一人是持照麻醉師。Youthful Tooth的經理塞萬提斯(Deanna Cervantes)說，事件在調查中，不作評論。

16日早上布朗(Deandre Brown)帶著他的雙胞胎女兒到Youthful Tooth看診，不知道男孩死亡之事，不過診所人員特別詢問雙胞胎有沒有敏感症和特別情況。布朗說，雙胞胎有氣喘病，他有點擔心。

2016年，東灣一名6歲男孩在柏克萊附近的阿巴尼(Albany)看牙醫，也因為麻醉出狀況而死亡。事後州議會立法，要求小孩的父母簽署麻醉同意書，並且要求牙醫公開因為麻醉的死亡個案。資料顯示，2017和2018兩年加州有兩名21歲以人士因治牙麻醉而死亡，另有23人須送醫院治療。