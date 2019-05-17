川普新政 台灣移民：妹妹移民希望破滅

2019-05-17 18:21 世界日報 記者梁雨辰╱灣區報導



「川普更公開、直接地表達了對移民的限制，讓人感覺似乎有很大變革。其實這些年來，移民政策本身就是越來越嚴格了。」家住聖荷西的台灣移民惲慧娟說，她14年前為遠在台灣的妹妹一家申請親屬移民。但直到上個月，移民局還是寄發通知要求補充文件和財力證明。

惲慧娟於1989年從台灣來美國讀書，隨後在這裡找到工作，經過多年等待拿到了公民身分。因為與台灣的家人相隔甚遠，她便詢問母親和兄弟姊妹是否有意移民美國，「華人崇尚團圓，希望一家人在一起，申請移民並不是說就是為了美國公民的福利。」

她認為，如果新的改革實施，之前那麼多年都是白等了，妹妹移民的希望基本破滅。