川普移民新政 紐森：只要白人移民？

2019-05-17 18:20 世界日報 記者 世界日報 記者 李晗 ╱舊金山報導



總統川普16日頒布新的移民改革政策，將更加注重高學歷、高技能移民而減少親屬移民配額。加州州長紐森（Gavin Newsom）在當天早間在舊金山出席活動時表示，自己雖然還不了解川普的新政細節，但是總體而言川普的移民政策失敗，更加開玩笑稱川普是否只想要白人移民。

被記者問及川普新的移民政策時，紐森打趣地說這個新政是不是旨在歡迎歐洲白人（White Europeans）移民？因為川普一直以來對於南美拉丁裔的非法移民和無證客持強硬態度。

紐森也表示，的確自己和川普在很多政見上有分歧，但是川普也的確未有顯示出該有的體量來改革移民政策。他提及此前川普揚言要把非法移民全部運輸來庇護城市，或者是要把非法移民全部驅逐出境的說法，種種說法不一、改來改去。

川普總統16日公布移民改革方案，包括計點擇優、取消綠卡抽籤等重大改變，引起民眾討論，不少民眾擔心依親移民會受到影響，也有人認為，政策公布後距離推出還有很長一段距離，不必太過擔心。

消息一出，從工作簽證轉綠卡最後成為公民的李楷傑特別擔心父母來美的問題，他表示，自己、太太和孩子都有身分，但父母還在台灣，「尤其現在台灣的政治局勢不穩，實在很擔心他們。」他指出，父母每年都會來美國幾個月，陪陪孫子、也四處遊覽，以前沒有認真考慮過移民或取得身分，「照現在這個局勢看來，可能會想先提出申請，多一層保障。」

「移民政策常常都是雷聲大雨點小，從說出來到推動還要好一段時間，我不太擔心。」家人都在台灣的張先生指出，一直以來都有考慮自己安頓好後把父母接到美國同住，雖然說計點擇優、取消親屬移民等改革已經炒了一段時間，但就算真的通過，落實也還要很長一段時間，「這個階段我是會先靜觀其變，不會有太多動作，等真的有事再來應對也不遲。」

對於總統川普16日宣布的移民改革計畫，新僑服務中心行政主任陳浩源表示理解其改革方向，但是否表態支持，還需要觀察改革實施後一段時間是否有充分積極的成果。

陳浩源強調三點。一是靠抽籤移民美國的人士，如果全家人本來與美國沒有太大關係，其創造價值能力和生活來源需要規範；二是總統川普側重以工商業來振興本地經濟，有限度減少親屬移民無可厚非，移民需要有一定的工作創造價值的能力，但完全取消親屬移民就不可取，甚至導致人才流失；三是取消「夢想生」的具體措施需要川普具體說明。

他表示，面對經濟下行壓力，川普需要採取措施來保障美國本土競爭力，美國有主動權去挑選對美國有利的移民，但不能走極端的「反移民」路線。

「川普更公開、直接地表達了對移民的限制，讓人感覺似乎有很大變革。其實這些年來，移民政策本身就是越來越嚴格了。」家住聖荷西的台灣移民惲慧娟說，她14年前為遠在台灣的妹妹一家申請親屬移民。但直到上個月，移民局還是寄發通知要求補充文件和財力證明。

惲慧娟於1989年從台灣來美國讀書，隨後在這裡找到工作，經過多年等待拿到了公民身分。因為與台灣的家人相隔甚遠，她便詢問母親和兄弟姊妹是否有意移民美國，「華人崇尚團圓，希望一家人在一起，申請移民並不是說就是為了美國公民的福利。」

她認為，如果新的改革實施，之前那麼多年都是白等了，妹妹移民的希望基本破滅。