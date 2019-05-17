產業收入減少 川普所得減4%

2019-05-17 14:36 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 黃秀媛 ／綜合報導



川普的海湖莊園收入減少將近250萬美元。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普的最新財務申報資料顯示，他一些產業去年的收入減少，佛羅里達州海湖莊園的收入就減少了將近250萬美元，佛州一座高爾夫球場收入也減少100萬美元左右。

川普一直抗拒公布報稅資料，但依法每年必須申報他擁有的資產價值、他從這些資產獲得的收入和負債，以及他參與的任何交易；這些資料只提供大致的價值範圍，而非明確金額，不過外界仍可一窺他的私人財務狀況。整體而言，他去年收入4億3480萬美元，比前年減少4%。

官箴處16日公布的資料顯示，海湖莊園去年收入2260萬美元，比前一年的2510萬美元減少10%，佛羅里達州朱比特市的川普國家高爾夫球俱樂部收入從1420萬美元減至1310萬美元。

他在佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫球場、夏威夷一座旅館、新澤西州科茲頸的高爾夫球俱樂部，去年為他提供的收入也減少。川普公司所得也減少80萬美元，降到1480萬美元。

川普收入降低，正趕上他去年在自己的一些產業停留的時間減少，賓客與美國總統接觸的機會也減少；過去兩年他在西棕櫚灘待的日數從26天減至20天，在新澤西州貝敏特停留的時間從33天減到25天。

川普的一些產業去年業績還是很不錯，蘇格蘭的騰柏瑞高爾夫球場為他帶來2340萬美元收入，比前年多出300多萬美元。邁阿密的川普國家多拉高爾夫球場收入7590萬美元，比前年增加大約120萬美元。