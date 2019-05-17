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反對白思豪選總統 紐約市民要他先辭市長

2019-05-17 12:11世界日報 記者黃伊奕／紐約報導

反對白思豪選美國總統，紐約市民要他先辭市長。路透社
反對白思豪選美國總統，紐約市民要他先辭市長。路透社
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市長白思豪（Bill de Blasio）16日宣布競選總統，引起諸多民代與民眾厭惡和反對，甚至走上街頭抗議；曾在白思豪競選連任市長時發起挑戰的州眾議員瑪麗奧，公開在社交平台砲轟，建議白思豪競選前先辭去市長一職，要求民主黨選民都來看一看如今糟糕的紐約市。

在白思豪宣布競選總統後不久，各黨派的紐約市民聚集在一起舉行抗議示威，來自紐約市最大的警察聯盟--警察工會(Patrolmen`s Benevolent Association)的150名成員，大聲喊道「如果你無法管理好這座城市，就無法管理這個國家」。

來自布碌崙(布魯克林)的牧師布拉維利(David Brawley)，在示威時指白思豪違背了承諾為老人公寓投入4億元的承諾，「要麼做好工作，要麼放棄，快點下台」。

共和黨州眾議員瑪麗奧公開在社交平台上對白思豪譏諷，建議他在競選時帶領民主黨選民，親眼來看一看紐約市糟糕的情形；「他應該安排選民來紐約乘坐不斷延誤的地鐵，參觀失敗的公校，再看看掙扎求存的中產階級」。

瑪麗奧以諷刺的語調祝白思豪好運，要他記得在愛荷華州競選拉票時告訴當地選民，紐約市的遊民比愛荷華市的人口還多；當白思豪以「不自由，毋寧死」的口號在南卡州(South Calorina)拉票時，希望他誠實地告訴當地民眾，紐約市有超過40萬人居住在類似貧民窟的政府樓內；也別忘記告訴新罕布夏州(New Hampshire)的民眾，紐約市在他的管理以及高昂的賦稅下，商家紛紛搬離紐約市。

紐約州保守黨行政委員狄鐘琪認為，白思豪想成功競選總統比登天還難，無論是政績還是名氣，遠遠比不上現在已宣布參選的其他人，對於過去管理紐約市的表現也是令人失望；前面兩任市長好不容易將紐約市管理得蒸蒸日上，但他接管後就不斷走下坡，「從小商家不斷關門就能看出他絕對不是這個時代的好市長」。

紐約白思豪警察

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