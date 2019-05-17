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美國務卿晤香港民主派領袖 關切修訂逃犯條例

2019-05-17 11:22聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務卿龐培歐16日在美國華府會晤了香港民主派領袖李柱銘，雙方討論「一國兩制」之外，龐培歐並關切香港修訂逃犯條例，對香港法治構成威脅。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）16日發布聲明指出，龐培歐16日在會晤李柱銘等人，討論香港在「一國兩制」框架下的自治地位。

聲明寫道，龐培歐關切香港政府提出修訂逃犯條例，這對香港的法治構成威脅；龐培歐支持基本法所保障，香港長期以來對人權、基本自由與民主價值的保護。

根據美國之音報導，李柱銘一行人於14日會見白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matthew Pottinger）。

美國國務卿龐培歐。本報資料照片
美國國務卿龐培歐。本報資料照片
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