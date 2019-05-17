F-16撞上加州建築物起火

2019-05-17 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國加州莫雷諾谷的馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）消防官員何樂戴（Timothy Holliday）周四（16日）表示，一架打算返回該基地的F-16戰鬥機，當地約下午3時45分左右撞進基地附近一棟建築物墜毀。

飛行員彈射逃生，已送醫，狀況目前尚不明朗。墜機衝擊引發建築物起火，但何樂戴說「火勢不大」。