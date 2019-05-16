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輻射汙染 美除役濃縮鈾廠附近中學緊急關閉

2019-05-16 20:34聯合報 記者羅方妤╱即時報導

美國一座存放鈾原料廠區圍籬上懸掛的輻射警告標誌。美聯社
美國一座存放鈾原料廠區圍籬上懸掛的輻射警告標誌。美聯社
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美國俄亥俄州南部派克頓一所中學校園發現輻射汙染，學校緊急關閉，至少本學年無法恢復上課。BBC報導，該校共有300名學生及25名教職員，校園附近有座為美國能源部生產武器級濃縮鈾的核原料工廠，該廠在2001年才關閉。

官員表示，當地的空氣監測器偵測到濃縮鈾和放射性錼元素，目前還無法確定汙染來源、汙染層級和對大眾健康與環境的影響程度，在這些問題確認前，學校將保持關閉。

被懷疑是汙染源的核原料廠，從1954至2001年為美國能源部和核武計畫生產核原料。能源部在其官網表示：「冷戰結束後，該廠停止生產武器級濃縮鈾，生產設施隨後租給民間業者使用，2001年當地的濃縮鈾作業完全停止。」

目前，該核能廠正進行除役與淨化程序。

ＣＮＮ報導，相關單位原本要在這座核原料廠附近設置一座汙水處理設施，北亞利桑納大學的科學家採集了這座廢棄核能廠附近空氣、水源及土壤樣本，檢驗結果加上能源部年度評估，建議當地關閉學校。

地方議會議員珍妮佛．錢德勒表示，過去5年，當地有5個小孩罹患癌症，其中3人已病逝。她說：「我並不想發表一些無從證實的言論，然而這一切到底是誰造成的？基因遺傳還是環境汙染引發癌症？我並非醫療專業，但我知道人命非兒戲。」

核能核武

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