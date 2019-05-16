創32年新低 全美2018嬰兒出生率連四年下降

2019-05-16 18:28 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



報告顯示，全美去年的嬰兒出生率連續第四年下降，創32年以來的新低。 美聯社 分享 facebook

聯邦疾病防治中心(CDC) 15日公布的報告顯示，去年全美十幾歲至20幾歲的女性所生的嬰兒數量創32年來新低，美國嬰兒出生率已連續第四年下降。

該報告顯示，去年全美有378萬8000名新生兒，為1986年來最低，平均每名女性的生育率為1.7%，比前年下降2%，說明當前這代人生育率已低於上一代；全美15至44歲女性，每1000名女性只有59名生育，創歷史新低；青少年的生育率也創歷史新低，15至19歲的女性去年共生育17萬9607名嬰兒，生育率下降8%。

在經濟好轉的背景下，專家們對此現象感到意外，並表示若按此趨勢發展，美國將面臨勞動力不足，人口老齡化，年輕人養老的壓力升高。

新罕布什爾大學公共政策學院人口統計學家強森(Kenneth M. Johnson)表示，若人口出生率未從經濟蕭條前的水平下降，過去十年應有570萬名嬰兒出生；他表示，目前尚未明確美國女性是推遲生育，還是完全不想要孩子。

強森說，嬰兒數量減少將影響教育發展，幼兒園沒有足夠的學生，未來也會造成學校教師沒有學生。

但南卡羅萊納州大學人口統計學家哈特奈(Caroline Sten Hartnett)表示，對於一個已開發國家，美國的生育率仍很高，且儘管2018年總體嬰兒出生率下降，但30餘歲和40歲出頭的女性生育率比其他年齡段女性略高，因此今年生育率仍有機會上升。

哈特奈表示，有研究發現，美國女性比其他已開發國家更早成立家庭，而其他已開發國家也出現類似的生育率下降問題；年輕的美國人仍然想要孩子，只是他們目前感覺生活尚未穩定，還不是生孩子的時機，政府可以採取育兒補貼等措施鼓勵生育，並為年輕家庭分擔住房、學習等費用。