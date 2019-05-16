華為遭封殺 美議員發訃聞 譏謝謝收看

2019-05-16 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普15日簽署行政命令，預期將限制中國電信公司華為和中興通訊在美國銷售設備；美國商務部隨後宣布，把華為及70家關係企業列入「實體清單」，大幅提高華為向美國企業購買零件的難度。