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不平和的天安門：生而為人的選擇

華為遭封殺 美議員發訃聞 譏謝謝收看

2019-05-16 16:41聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普15日簽署行政命令，預期將限制中國電信公司華為和中興通訊在美國銷售設備；美國商務部隨後宣布，把華為及70家關係企業列入「實體清單」，大幅提高華為向美國企業購買零件的難度。

外媒解讀，川普此舉形同將華為列入「黑名單」。反中立場鮮明的共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）更透過推特宣稱：「華為5G安息吧。謝謝收看。」（@Huawei 5G, RIP.  Thanks for playing.）

美國商務部把華為列入貿易黑名單。 路透
美國商務部把華為列入貿易黑名單。 路透
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美國阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓（中）。法新社
美國阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓（中）。法新社
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川普黑名單共和黨

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