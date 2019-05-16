影／公車上勸女子積口德 老翁竟被狠推下車摔死

2019-05-16 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國內華達州拉斯維加斯警局15日釋出一段監視器影像，畫面顯示一名老人遭女子用力推出公車，導致頭部直接撞擊地面，最後因傷過世。女子動粗原因竟只是不爽老翁的好言規勸，目前她被依謀殺罪起訴。

這起事件發生在3月21日下午，目擊者指25歲女子畢夏（Cadesha Bishop）在公車上飆粗話，74歲老翁佛尼耶（Serge Fournier）起身準備下車時，趁著經過畢夏身旁，勸她「對乘客們好一點」。

沒想到這一句話竟惹怒畢夏，她雙手將走向車門的佛尼耶用力往外一推，力道強到他沒有踩到階梯，臉部直接撞上距離車門近2.5公尺外的人行道。警方調查報告更指出，畢夏當時還帶著兒子，動手後完全不管奄奄一息的老翁，牽著兒子的手便揚長而去。

雖然頭部流血，佛尼耶還能告知到場員警來龍去脈，也婉拒醫務人員診治，卻於當晚就醫。家屬本月3日報警，稱佛尼耶已不幸於4月23日過世。法醫指死因是軀幹遭鈍力損傷引發的併發症，裁定為謀殺。

刑警隨後立案，並根據監視器畫面指認出畢夏身分，她一度告訴警方有意投案接受偵訊，最後卻沒有現身。警方6日申請到逮捕令，當天就把人帶走。