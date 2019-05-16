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重技能、砍親屬、取消綠卡抽籤…川普今提移民改革

2019-05-16 13:14世界日報 編譯黃秀媛／綜合15日電

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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川普總統16日將宣布兩面並進的移民改革計畫，包括在邊界施行新的安全措施，以及大幅提高移民教育和技能資格的規定，把移民的平均年薪從4萬3000元提高到9萬6000元；雖然新計畫影響移民名額，也將大幅縮減親屬移民，但在國會難獲兩黨支持，通過機會渺茫。

同時，這項計畫將取消目前為移民人數不足國家實施的綠卡抽籤(diversity visa lottery)；匿名官員表示，將透過其他方式來彌補這些國家的移民人數。

新計畫將為擁有特殊技能和獲美國雇主聘用的外國人，提供新的移民機會，不過他們必須顯示英文能力和教育程度，並通過公民考試。

這項川普的女婿兼顧問庫許納(Jared Kushner)花了幾個月研擬的計畫，將成為川普競選連任的重要政見，可是勢必遭到兩黨國會議員反對。

新計畫有一半在改革每年讓大約100萬人合法移民美國的簽證系統；目前這些移民約有12%是因技能獲得簽證，另有一半以上是親屬移民。

根據川普的計畫，情況將反過來，有將近60%簽證將發給有特別技能或工作聘用的移民。

匿名政府官員說，新計畫將提高移民的整體教育水準，有將近四分之三移民至少將擁有學士學位，移民的平均年薪也將從4萬3000元提高到9萬6000元。

另一半計畫主張掃蕩非法移民，主要針對美墨邊界，希望藉著緊縮申請庇護規定，以及授權延長羈押移民家庭，遏阻移民家庭如潮湧至之勢。

新計畫也將在美墨邊界毒品走私和入口偷渡猖狂的33個地方，興建實體障礙。

專家說，這項計畫註定胎死腹中，比去年在參院獲得39票支持的提案更糟，不可能獲得共和黨一致支持；由於新計畫也未對童年來到美國非法居留的「夢想生」和其他無證移民提供合法地位，民主黨更將全體反對。

在美墨邊界築牆是川普心心念念的目標，卻受到民主黨激烈反對；顛覆幾十年來的親屬移民也受到民主黨和移民維權者激烈抨擊。

在另一方面，新計畫不會減少整體移民名額，雖然保守派和反移民團體一直希望川普當選總統，能為減少合法移民提供必要的政治支持，

移民研究中心說，新計畫會讓希望川普阻止移民跟他們搶工作的選民感到失望，顯示川普與他的基本盤脫節。

一直把移民議題列為內政焦點的川普，預定16日下午在白宮玫瑰花園宣布新計畫的一些細節；不過政府官員承認，這項計畫要成為立法現實還遙遙無期，只是「邁向討論的第一個步驟」。

移民川普民主黨

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