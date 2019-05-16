影／驚險！吊籠失控擺盪撞高樓 洗窗工差點沒命

2019-05-16 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



失控吊籠掛就在略高於樓頂的空中不停地旋轉劃圈圈，甚至一度撞到德文塔建築本體，打破窗戶，導致玻璃掉落到地面。路透/NBC 分享 facebook 美國奧克拉荷馬州首府奧克拉荷馬市（Oklahoma City, OK）15日，兩名摩天大樓洗窗工人乘坐的吊籠失控，在高空中失控擺盪、甚至撞破大樓玻璃，所幸兩人冷靜處理，在受困近一個小時後平安獲救。

這起事件發生在當地時間7時45分左右，地點是當地最高的戴文塔（Devon Tower），共50層樓、高約260公尺，在起重機吊臂上的吊籠又比樓頂高上約6至9公尺。

從地面拍攝畫面可看到消防人員到場時，失控吊籠就掛在略高於樓頂的空中不停地旋轉劃圈圈，甚至一度撞到德文塔建築本體，打破窗戶，導致玻璃掉落到地面，另一個角度顯示，兩名洗窗工人站在吊籠兩端試圖保持平衡，一名工人緊抓欄杆的手一度因為撞擊而鬆開，情況險象環生。

消防局表示，似乎是因為強風觸發安全機制，導致起重機停止運作。救援人員為了停止吊籠一直被風吹動，不得不打電話給業者，詢問強行關閉安全機制的方法，好重新啟動起重機。消防人員接著將起重機吊臂移往中央，將高度稍稍降低，方便他們將繩索拋給洗窗工人。

等洗窗工將繩索綁好後，搖晃程度隨之降低。消防隊員也將吊籠降回頂樓，結束47分鐘驚險歷程。兩名洗窗工人都沒有受傷，也婉拒送醫治療。