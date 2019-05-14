影／美警破門中彈倒地、開40槍還擊 檢：正當自衛

2019-05-14 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國加州聖地牙哥郡檢方13日完成去年一場警匪槍戰的警方用槍時機報告，並釋出當時的警用隨身攝影機影像，可見其中一名員警中槍倒地，並在槍聲大作中匍匐撤退的緊張過程。

這起事件發生在2018年6月23日晚間。員警接獲報案，前往一間公寓處理住戶滋事案件，據報有人「在走廊來回走動、叫罵、大吼，對女性吼叫並用力關門」。

聞到事發套房傳出煙味後，員警先找來消防員待命，接著猛敲房門超過20至30分鐘，始終沒有得到任何回應。就在消防員強行破門後不過2秒，房內就槍聲大作。一名資深員警隨後背部中槍倒地，有幾秒鐘無法動彈，另外兩名員警開火掩護受傷員警匍匐撤退。

交火過程導致第二名員警下顎、頸部與左肩受傷，2人最後敲破走廊盡頭的窗戶跳到地面。

在槍戰告一段落後，28歲嫌犯達威許（Joe Darwish）被發現死於自傷性（self-inflicted）槍傷，臉部與手臂有被一把警用霰彈槍發射的子彈擊中。