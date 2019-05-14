經濟衰退已過去10年 4成美國人仍為生計掙扎

2019-05-14 14:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合13日電



根據華府智庫城市研究所(Urban Institute)一項新研究，每十名美國人就有約四人偶爾會面臨經濟學者所言的「物質拮据」(material hardship)，難以支付食物與居住開銷。即使是中產階級家庭也常有經濟困難，無法支付帳單。

有鑑於經濟衰退結束後，美國經歷十年的經濟成長，該發現顯得相當驚人。

美國失業率達半世紀新低，美股也持續了十年牛市。但對許多美國人而言，收入並未跟上住房和健保等必要開銷的上漲成本，造成財務焦慮。

城市研究所發現，約39%的18-65歲民眾，在去年經歷至少一種類型的物質拮据，接近2017年39.3%的數據。該調查橫跨川普總統上任前兩年，以及稅制改革的第一年。該智庫指出，儘管如此，美國成人面臨的財務挑戰仍幾無減緩。

該研究指出：「目前經濟環境良好但拮据情況卻減緩有限，顯示當局需要進一步制定政策，提高並穩定收入，以抵銷必要開支成本，並保護家庭免於負面金融衝擊。」

自2017年聯邦削減安全網計畫之前，城市研究所便開始追蹤民眾物質拮据的情況，而且每年反覆調查以測量美國家庭財務開支的變化。該研究調查逾7500名成人，了解他們在支付住屋、公設水電、食物與健保方面是否面臨困難。

該智庫指出，美國家庭財務拮据不只是因為收入，還須考量住房、公設水電、育兒、交通和健保等家庭預算。

研究人員發現中產階級家庭也有帳單問題。對於收入超過聯邦貧窮線(一家四口有5萬200元年收入)兩倍以上的家庭，每三戶幾乎就有一戶表示收支難以平衡，尤其是醫療和食物開銷。

一家四口年收入不足5萬100元的低收入家庭最為拮据，約60%受訪者表示快付不出帳單，53%的人說逾半數收入用來付住屋費用。

研究人員表示，住屋成本負擔過重，會影響低收入戶住屋與其他必要開銷。