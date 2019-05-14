川普見匈總理奧班：可能跟我一樣有點爭議但還好

2019-05-14 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國總統川普13日無視各方批評和關切，在白宮會晤匈牙利總理奧班，盛讚奧班為匈牙利貢獻良多，「深受全歐洲的敬重」。川普還當著奧班的面說：「可能跟我一樣，有點爭議，但還好。還好。你做得很好，讓你的國家安全。」

紐約時報指出，奧班曾說要打造「另類民主自由制度」，以基督教國家反制穆斯林移民的鬥士自居。歐洲領袖視奧班為現代歐洲的威脅，多半冷待他。許多美國官員及人權組織長期以來一直批評奧班的政策及發言，因此對奧班而言，他欣然接受川普的肯定。

川普說他與奧班談了貿易及對北大西洋公約組織的擔心，但他未公開提到匈牙利陷入威權主義、人權紀錄不佳、濫用言論自由或越來越反猶太人。

兩人會面後的記者提問中，川普被記者問到是否關切匈牙利民主倒退，川普說：「他（奧班）是個令人敬重的人。我知道他強硬，但他受人敬重，而且許多人都說，他在移民上做了正確的事。」

奧班在面對記者踴躍提問時，面帶微笑，以流利的英語感謝川普的邀訪，還說他跟川普兩人對許多全球議題都有「類似的辦法」。奧班說：「我們很榮幸與美國並肩，對抗非法移民、恐怖主義，保護並協助世界所有的基督教國家。」

川普親切回應說：「就基督教社群而言，你們一直很棒。」「你們真的有所建樹，我們非常感激。」