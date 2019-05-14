台股ADR周一全趴 台積電大跌4.3%

2019-05-14 06:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周一全面下跌，跟進台股和當天美股的頹勢，台積電大跌4.3%，較台北交易股票溢價縮為1.9%。

美中貿易戰升溫，川普政府對中國輸美商品加徵25%關稅生效後，中國宣布報復性關稅措施，引發市場對全球經濟成長放緩的疑慮，投資人轉向風險較低資產，美股重挫，道瓊指數下跌逾600點。

道瓊工業指數大跌617.38點，報25,324.99點；標普500指數收跌2.4%，至2,811.87點；那斯達克指數重挫3.4%，報7,647.02點。費城半導體指數重挫4.7%，創1月3日以來最大單日跌幅。

台灣加權股價指數昨天大跌154.70點收10,558.29點，台積電跌2.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 65.90 -2.98 68.00 -3.08

友達 AUO 9.97 -1.84 10.15 -1.78

中華電 CHT 110.21 -0.39 110.00 -0.19

台積電 TSM 255.45 -4.30 250.50 1.89

聯電 UMC 12.84 -2.83 12.95 -0.87

資料來源：彭博