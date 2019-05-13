美參議員推動解密 掀英國前特工黑川資料

2019-05-13 17:14 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



參院司法委員會主席葛理漢（Lindsey Graham）。 歐新社 分享 facebook

參院司法委員會主席葛理漢（Lindsey Graham）12日接受福斯新聞網節目「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）時表示，他正推要將一筆機密資料解密，以證明美國政府當局早就知道前任英國情報特工史蒂爾（Christopher Steele）撰寫的川普「黑資料」，而且聯邦調查局（FBI）就利用這些情資，做為對一名前任川普競選團隊助理展開監視的理由。

葛理漢在訪問中也預告說，他將於15日提出限縮非法移民的草案。他說，非法移民在美國南境大舉入侵，彷彿就像一場「完美風暴」，如果他的提案能夠過關，將能在短期之內阻斷來自中美州的90%非法移民。

葛理漢在節目中受訪時說，有一份列為機密的政府資料，他正推動要予以解密，這份資料是與史蒂爾撰寫的「黑資料」有關。他說，史蒂爾的「黑資料」根本沒有經過查證，消息來源只是媒體報導，但撰寫這些媒體報導的記者，卻是因為收到「黑資料」而寫出報導的。

他表示，重點在於所謂的「黑資料」從來不曾經過獨立驗證，卻被用來做為申請搜索令的證據。」

他說，政府部門其實心知肚明，黑資料作者拿到了民主黨的酬勞，而且對川普深惡痛絕，不過到頭來搜索令還是拿到了，「絕大多數美國人民應該對此感到憤怒，我個人就非常憤憤不平。我們一定會查到水落石出。」

葛理漢說，他計畫提出的草案內容，將禁止外籍人士在美國南境申請庇護，同時也要修改法律，讓主管機關可以將非法入境人士的未成年子女扣押較時間，如此一來就能產生嚇阻作用，避免偷渡客帶著小孩非法入境美國，並拿孩子當作法律上的「擋箭牌」。

他說：「我們打算修改庇護法律，未來外國人士必須在居住國向美國提出庇護申請，或者在墨西哥境內向美國提出申請。」