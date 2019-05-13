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美國國會非裔黨團 推大選夢幻組合「白賀配」

2019-05-13 17:14世界日報 編譯孫梁╱綜合12日電

國會非洲裔黨團在推動民主黨的夢幻組合「白賀配」，期待前副總統白登和聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)組成搭檔競選，在2020年大選中擊敗川普總統。

許多民主黨總統參選人近期紛紛到加州活動，參加募款活動和吸引媒體關注；白登兩天內在洛杉磯參加三場活動，包括與洛杉磯市長一起用餐。

其他到加州的民主黨參選人還有聯邦參議員桑德斯、伊麗莎白·華倫、布克和艾米·柯洛布查，以及前國會眾議員歐洛克、華盛頓州長英斯利。

白登宣布參選後的民調領先，許多國會非裔黨團的成員提出「白賀配」，國會眾議員克萊(Lacy Clay)表示，白賀配是夢幻組合。

與67歲的白登相比，國會新科參議員賀錦麗的優勢是年輕、女性和有色人種。白登善於在兩黨之間協調，而賀錦麗可獲得激進派的支持，民主黨人期待非裔選民2020年踴躍投票。

民主黨國會眾議員布朗(Anthony Brown)表示，白登應重視平衡和競選的吸引力，如果他挑選一位有色的女性為搭檔，我不會感到驚訝，而是很有道理。

但國會非裔黨團並沒宣布白登是贏家，20多個參選人中最終產生一位候選人，還有很長的路要走，黨內初選9個月後才開始。賀錦麗和宣布競選的國貨參議員布克都在尋求國會非裔黨團的支持，但民主黨人都對他們的勝出是持謹慎態度。

由於白登與歐巴馬前總統的關係密切，因此許多調查顯示，他在非裔選民中的支持率高。而非裔選民的支持可轉化為國會非裔成員的力挺，民主黨國會眾議員柯利佛(Emanuel Cleaver)說，國會非裔黨團的許多人可能已對白登表示認可，認為他能成為總統。

國會非裔黨團的許多成員表示，如果白登被提名，希望他挑選賀錦麗為競選搭檔，國會眾議員瑪莎·福吉(Marcia Fudge)說，她希望白登被提名，但相信賀錦麗也有機會，她希望看到兩人的組合。

民主黨洛杉磯
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