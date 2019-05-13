親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

108會考／迅速掌握重點！ 國英數社自最詳細考前猜題

50年一遇的極端強雨！沖繩與那國島災難突襲

華郵：今天一場白宮會談說明川普偏愛民主的敵人

2019-05-13 12:13聯合報 記者馮克芸╱即時報導

華盛頓郵報12日刊出社論指出，美國總統川普13日將在白宮接見到訪的匈牙利總理奧班，這說明了相較於美國盟邦的自由派民主領袖，川普似乎偏好奧班這類獨裁者。

華郵在文章中說，這場白宮橢圓形辦公室的會晤，將是奧班的勝利。奧班曾關閉匈牙利反對陣營的媒體，取消獨立法院，把聲望卓著的一所美國大學「中歐大學」逐出布達佩斯，對穆斯林及猶太人發出仇恨言詞；美國前總統歐巴馬及布希，對奧班都避不見面。

今年三月，歐洲議會最大黨團、中間偏右的「歐洲人民黨」已把奧班所屬的青年民主黨停權。現在歐洲議會選舉即將從本月23日起舉行，奧班可以誇稱自己獲得了川普的實質背書。

美國官員把奧班這種洗刷聲名，說成是美方帶領他遠離俄羅斯及中國大陸，但川普任命的美國駐匈牙利大使科恩斯坦（David Cornstein）最近在大西洋月刊的訪問中證實，川普對奧班的興趣，絕不只是一種策略。科恩斯坦說，他認識川普25-30年了，他知道「川普會喜歡奧班現在所處、而川普目前並不具備的局面」。

這種「局面」包括：拜越來越不公平選舉之賜，奧班連續9年擔任匈牙利總理；匈牙利南部邊界興建了一道鐵絲網圍牆，防止申請庇護者進入；奧班明言一套「狹隘民主」的意識型態，目的就是保存匈牙利白人及基督教信仰的身分。一年前奧班的競選活動主軸是，宣稱出生在布達佩斯的猶太裔億萬富翁索羅斯，陰謀讓穆斯林移民淹沒匈牙利。

當時奧班說：「我們正在對抗一個非我族類的敵人──不是開放的，而是躲藏的；不直截了當，而是詭計多端；不誠實，而是卑鄙的；不是國內的，而是國際的；不相信努力工作，而是做金錢投機。」

華郵說，川普跟這個煽動家交好，與川普政府和美國傳統盟邦如德法等國關係逐步惡化很配。就在白宮宣布奧班到訪的同一天，國務卿龐培歐突然取消與德國總理梅克爾的會談。歐洲極右派挾其種族主義及威權主義主張，讓一些中間派政黨苦苦面對日益升高的挑戰；特別是在民主根基尚淺的歐洲部分地區，美國此時應該竭盡所能支持自由派民主制度。但與此相反的是，川普越來越大膽地支持民主的敵人。

匈牙利總理奧班。路透
匈牙利總理奧班。路透
分享

川普匈牙利白宮
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

學貸太沉重 半數大學生窮到餓肚子

2019-05-13 11:00

美「紐約市渡輪」明年增設史泰登島線

2019-05-13 12:34

華女失聯70年 中國家人盼尋

2019-05-13 12:31

美4大道建遊民收容所 社區轟政策不透明

2019-05-13 12:22

美國2020也要選總統，燒錢瘋狂拚聲量！這位76歲男人，為何讓川普氣到一天狂推60則？

2019-05-13 12:17

美紐約州居民 上月接約3億通騷擾電話

2019-05-13 11:53

美民主黨議員：川普可能會挑起議員彈劾

2019-05-13 10:10

美中貿易戰激化 日韓股市早盤下挫、投資人忙避險

2019-05-13 10:04

涉殺害同居人4歲幼女 美男子被捕

2019-05-12 23:04

美國1/3中產階級家庭 拿不出1.2萬應急

2019-05-12 15:38

好萊塢抵制喬治亞州 反對墮胎禁令

2019-05-12 15:01

737Max空難波音賠多少？與墜機前恐懼時間長短有關

2019-05-12 14:47

同時面對4國挑戰 「川普野心太大」

2019-05-12 12:53

生缺陷兒遭家暴 美移民單親媽不向命運低頭

2019-05-12 12:12
看更多

熱門文章

陸學者稱 中國握有三張王牌能打贏中美貿易戰

2019-05-12 17:21

發明母親節的人 最後因這件事討厭母親節

2019-05-12 17:33

陸外貿前十大企業台資占四家 貿易戰台灣恐受波及

2019-05-12 19:06

美股期指又大跌 川普給期限中國不退讓

2019-05-13 06:29

與川普說法不同 白宮顧問坦承支付關稅的是美國自己

2019-05-13 07:48

紐時：中美爭戰澳洲站哪邊？看看澳洲葡萄園就知道

2019-05-12 13:47

阿聯港口發生數起大爆炸？阿聯否認

2019-05-12 16:55

一帶一路成箭靶？巴基斯坦飯店遭攻擊 「目標中國人」

2019-05-12 12:48

美中貿易戰升溫 中共官媒頭版連發文撫民心

2019-05-12 19:40

華爾街日報：川普「美國優先」政策四面楚歌

2019-05-12 13:35

學貸太沉重 半數大學生窮到餓肚子

2019-05-13 11:00

川普關稅攻勢 衝擊科技指標廠

2019-05-13 00:14

美國1/3中產階級家庭 拿不出1.2萬應急

2019-05-12 15:38

德國奇案 三男女遭十字弓射死陳屍旅館房內

2019-05-12 23:41

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-13 06:58

川普警告大陸：協商拖過2020會更慘

2019-05-13 00:57

737Max空難波音賠多少？與墜機前恐懼時間長短有關

2019-05-12 14:47

全球通膨升溫 七跡象浮現

2019-05-12 23:15

貿談急轉直下 川普疑為大選考量

2019-05-12 13:38

一帶一路掀波？巴基斯坦恐攻 「目標中國人」

2019-05-13 00:57

紐時：美中對抗 還會持續數十年

2019-05-13 00:57

氦氣短缺 氣球、核磁共振、安全氣囊都面臨危機

2019-05-12 15:03

川普擬對陸貨全面加稅 將震撼全球供應鏈

2019-05-12 23:44

影／女娃哭訴貓搶玩具 喵星人怒不放手

2019-05-12 17:17

華郵：美商在中國市場大賺錢 川普高築貿易壁壘大錯

2019-05-13 10:45

不只是裝腔做勢！川普對中課重稅，連自己人都不放過，獨家揭密特斯拉為台商求情文件

2019-05-13 12:02

環時：美大打關稅戰 無助增加對中貿易談判籌碼

2019-05-12 21:54

阿聯才否認港口爆炸 又發聲明指4艘商船遭破壞

2019-05-13 08:14

澳洲可能出現首位華裔女同志外長！

2019-05-12 15:14

川普：美中貿易談判中 美國正處於「我們想要的形勢」

2019-05-13 08:31

美中對抗是文明衝突說 中共官媒否認並批判

2019-05-12 17:20

伊朗革命衛隊：波斯灣美軍由威脅變成攻擊機會

2019-05-12 22:42

緬甸客機起落架故障緊急降落 機師沉著處置獲讚賞

2019-05-12 17:55

「不是軟柿子」 陸官媒嗆美安民心

2019-05-13 00:57

談判或制裁？ 伊朗成川普燙手山芋

2019-05-12 14:34

美對俄外交立場分歧 蓬佩奧尷尬訪莫斯科

2019-05-12 18:01

川普對陸喊話「我連任後給的條件更糟」

2019-05-12 13:35

94公斤減肥20年瘦不了？ 針孔監控24小時真相驚人

2019-05-13 12:51

南韓近期最大宗出口品：應屆畢業生 三分之一銷日本

2019-05-13 11:08

普通辣椒的35倍！在日本這間餐廳吃超辣料理要簽免責聲明

2019-05-12 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top