華郵：今天一場白宮會談說明川普偏愛民主的敵人

2019-05-13 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



華盛頓郵報12日刊出社論指出，美國總統川普13日將在白宮接見到訪的匈牙利總理奧班，這說明了相較於美國盟邦的自由派民主領袖，川普似乎偏好奧班這類獨裁者。

華郵在文章中說，這場白宮橢圓形辦公室的會晤，將是奧班的勝利。奧班曾關閉匈牙利反對陣營的媒體，取消獨立法院，把聲望卓著的一所美國大學「中歐大學」逐出布達佩斯，對穆斯林及猶太人發出仇恨言詞；美國前總統歐巴馬及布希，對奧班都避不見面。

今年三月，歐洲議會最大黨團、中間偏右的「歐洲人民黨」已把奧班所屬的青年民主黨停權。現在歐洲議會選舉即將從本月23日起舉行，奧班可以誇稱自己獲得了川普的實質背書。

美國官員把奧班這種洗刷聲名，說成是美方帶領他遠離俄羅斯及中國大陸，但川普任命的美國駐匈牙利大使科恩斯坦（David Cornstein）最近在大西洋月刊的訪問中證實，川普對奧班的興趣，絕不只是一種策略。科恩斯坦說，他認識川普25-30年了，他知道「川普會喜歡奧班現在所處、而川普目前並不具備的局面」。

這種「局面」包括：拜越來越不公平選舉之賜，奧班連續9年擔任匈牙利總理；匈牙利南部邊界興建了一道鐵絲網圍牆，防止申請庇護者進入；奧班明言一套「狹隘民主」的意識型態，目的就是保存匈牙利白人及基督教信仰的身分。一年前奧班的競選活動主軸是，宣稱出生在布達佩斯的猶太裔億萬富翁索羅斯，陰謀讓穆斯林移民淹沒匈牙利。

當時奧班說：「我們正在對抗一個非我族類的敵人──不是開放的，而是躲藏的；不直截了當，而是詭計多端；不誠實，而是卑鄙的；不是國內的，而是國際的；不相信努力工作，而是做金錢投機。」