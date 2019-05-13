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美國2020也要選總統，燒錢瘋狂拚聲量！這位76歲男人，為何讓川普氣到一天狂推60則？

2019-05-13 12:17商業周刊 張經義／商業.com專欄作家

美國前副總統拜登正式宣布參戰2020年美國總統大選。美聯
美國前副總統拜登正式宣布參戰2020年美國總統大選。美聯
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雖然距離美國總統大選還有1年半的時間，但已有破紀錄的超過21位民主黨人宣布他們要角逐美國總統大位，其中有一個人，不只讓川普完全坐不住，還讓川普語出驚人，這人究竟是誰？而這場大選，有什麼是現在就能預測的呢？

話說，五一勞動節當天，我的手機一早就「勞動」了起來，像放煙花似的閃個不停，一度讓我以為是駭客入侵，一看滿滿都是川普轉發的推特，短短半小時，川普就轉發了高達5、60條推特，在那短短的一天內，川普是一共推了將近80條推特，這可是刷新了川普推特的歷史記錄。

是什麼原因讓川普一早狂推呢？

川普當天轉發的推，清一色都和4月底宣布投入總統大選的美國前副總統白登有關，白登宣布參選後，第一個宣布支持他的大型工會組織，就是美國最大的消防員工會，這讓川普怒了，他當天的第一條推特就宣稱，他自己「為消防員所做的比這個爛工會多太多了，而且還不用付他錢！」然後，他開始猛推其他人罵這工會、罵白登的推，推的各家記者的手機一早電光閃閃。

距離美國總統大選之日，明年的11月3日，還有1年半的時間，但截至目前為止，民主黨人宣布投入選戰的，已是前所未見的大爆滿。

此前，民調搖搖領先的，是2016年死咬希拉蕊的美國國會參議員桑德斯，對於桑德斯的參選呢，川普攻擊的不多，川普的算盤估計是覺得桑德斯的選民多是極端自由派，這和他保守派的選民並沒有什麼重疊，攻擊桑德斯也搶不到對方的票。

但，白登能吸引的選民，可就不同了。

白登是溫和派的民主黨人，還有歐巴馬光環加持，他可是有機會和川普爭取中間選民的人，甚至還能挖共和黨溫和派的牆角，而且多項民調都顯示，白登在民主黨總統參選人當中，沒人能望其項背。《國會山莊報》（The Hill）的最新民調就說，認為白登應該成為民主黨總統候選人的受訪者多達46%，這狠甩第2名桑德斯的14%，連桑德斯都如此，那另外的19位民主黨總統參選人，那就跟打醬油的似的。

難怪，川普如坐針氈。

在白登投入選戰後的第一天，川普就發揮了他2016年選舉的大絕招，給主要的對手取綽號，他稱呼白登為—Sleepy Joe，要翻譯的話，大概是「愛睏白登」吧。

可別小看川普這一招，這就像廣告一樣，又短又有力，重複久了，是能夠洗腦的，大家可能都記得川普是怎麼稱呼希拉蕊的吧，對，Crooked Hillary，也就是「騙子希拉里」，到現在，不少美國人想到希拉里，就會不禁聯想到騙子。

於是乎，美國媒體也開始注意到白登那過於「沉穩」的表現，比起川普那高昂的語調，確實，有那麼一點無聊，有那麼一點令人昏昏欲睡，而且憑良心說，白登的第一場造勢活動，似乎出師不利，他就連看提詞器，字都已經讀不清楚，還頻頻念錯字。

簡單一句話，白登能唸到舌頭打結，像是他說：「我不需要重新思考我們如何定義什麼是成成成成成...成功的經濟。」簡單一個字，他還能發音不標準，像是incredible（難以置信）這樣的字，他能自創新字唸成extredible，字典都查不到什麼意思。

簡單一個詞，hedge fund（對沖基金），他能唸成hudge fund，說到hudge這字，這還是美國年輕人的流行的黑話，大概的意思是「超級無敵大」。

說到這，白登都已經76歲，他能做到如此已經是老當益壯了，畢竟美國男人預期壽命也就76歲，更何況，桑德斯比他都還要多1歲，今年77。

看到民主黨總統參選者人氣前2名的年紀都比自己大，這讓美國史上當選總統時年紀最大的川普「見獵心喜」，語出驚人地說出令不少人傻眼的話。

有記者問川普：「總統先生，當總統要多老才算太老？」

川普聽完笑了說：「喔，我覺得我像是年輕人，我超年輕的啦，我自己都不信，我竟然是最年輕的人，我又年輕，又充滿活力，」他雀躍地往前走了幾步，接著說：「然後我看看白登，我都不知道該怎麼說他。」然後，他露出了招牌笑容。

年紀似乎成了白登一大罩門，但，白登面臨的，還有不少難題。

其中最棘手的難題，恐怕與希拉蕊一模一樣，也就是民主黨的分裂，他和希拉蕊都是追求緩步漸進改變的溫和派民主黨人，這和追求極速改變的極左派民主黨人想法很不同。

之前，有人抹黑白登，說他喜歡把手放在女性肩上，聞女性頭髮，是不當行為，讓當時還沒宣布參選的白登是急跳腳出面澄清。

華盛頓盛傳，這是白登同黨同志私下操作的「選舉奧步」，目的，是想讓他打退堂鼓不要選總統。

而實際上，白登人氣有沒有這麼旺還真難說，有分析指出，白登之所以能民調領先，是因為多數人都聽過他的名字，就像是如果有人把一份21人名單擺你面前讓你挑，估計你也只會挑你聽過的人吧？再加上距離選舉還有1年半，美國百姓根本還沒心思去研究誰是誰，所以白登的民調會領先，似乎也不難理解。

由於美國幅員廣闊，光要讓上億的老百姓知道自己的名字就不容易了，要讓百姓知道自己的政策，那更是難上加難，於是，領先者必須花錢花時間阻擋後來者，那後來者為了後來居上也要花錢花時間。

這，不只導致美國大選需要花上長達一兩年時間，而且美國選舉之燒錢，幾乎每次都能刷新世界紀錄。

像2016年，美國的總統加國會選舉，破了當時的美國歷史和全球記錄，花了超過65億美元，這錢，足夠川普在美墨3000公里的邊境修建柵欄了；而扣除國會選舉的費用，光總統選舉的費用就花了那總金額超過1/3，達到23億美元；這其中，又有1/3，是希拉蕊陣營花的，雖然選輸了，但，她還是燒掉了超過7億6000萬美元。

《華盛頓郵報》就有專欄稱，這燒掉的錢相當「驚人」，而且一燒還將近兩年，專欄的原話是：「選舉都還沒結束，但大多數美國百姓都已經感到噁心了」。

美國距離2020年大選還很遠，誰贏誰輸現在還很難以預測，但可以預測的是，這一次美國大選燒的錢，恐怕還會再刷新美國歷史和全球紀錄。

72歲的川普發動新攻勢，攻擊76歲對手拜登的年紀。路透
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