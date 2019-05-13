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美「紐約市渡輪」明年增設史泰登島線

2019-05-13 12:34世界日報 記者黃伊奕／紐約報導

紐約市渡輪」(NYC Ferry)自推出後備受歡迎，使用人數屢創新高，該項目日前公布擴展計畫細節，2020年至2021年預計繼續滲透全市五大區，包括史泰登島、布碌崙(布魯克林)康尼島、曼哈頓西邊、布朗士水岸等地都將迎來新路線和站點，方便更多市民通過水路通勤。

根據市長辦公室公布的2020年至2021年渡輪擴充項目信息，2020年啟動史泰登島St. George路線，行經St. George、曼哈頓砲台公園/Vesey街、以及曼哈頓中城西邊的39街/79號碼頭；2021年推出布碌崙康尼島路線，行經康尼島、貝瑞吉、曼哈頓華爾街/11號碼頭。

除此之外，2021年布朗士聲景(Soundview)路線將獲延長，行經窄頸(Throggs Neck)/渡輪角公園(Ferry Point Park)、聲景/Clason Point、曼哈頓東90街、中城東邊/34街、華爾街/11號碼頭。

2021年還將修改南布碌崙路線，從布碌崙日落公園/布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)、而不再是貝瑞吉出發，也不再在登波(DUMBO)停靠，並且併入康尼島路線；登波僅由東河渡輪停靠。

阿斯托利亞路線本月還有調整，將行經布碌崙海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)。

市府表示，紐約市渡輪系統在2023年將達到1100萬的年度載客量，因此市府計畫投資1億元購買新的渡輪、建設新的站點，並且會對現有的站點進行翻新；但渡輪的票價仍將和地鐵票價一致、即目前的2.75元，90分鐘之內可以在不同路線之間免費換乘。

碼頭紐約華爾街
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